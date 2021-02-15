الموبايل السبب.. نصائح مهمة لكبار السن والشباب لمشاكل الرقبة والعمود الفقري

حذر الدكتور وائل المهدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القصر العيني، من الجلوس والعادات الخاطئة التي تؤثر على الرقبة والعمود الفقري.





وقال "المهدى" خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" إن رفع الأشياء الثقيلة والاستخدام الخاطئ للأجهزة والمعدات قد يضر بالفقرات، ويحدث نوع من التهاب في المفاصل وتاكل في الفقرات.





ووجهأستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القصر العيني، نصيحة هامة للشباب الصغير من استخدام الهواتف بطريقة غير الصحيحة، خاصة أنه يرى الكثير منهم ينحني بسبب انشغاله في الهاتف، موضحا أن مشاكل كبار السن بسبب التلفزيون والشباب بسبب الموبايل.





وشدد الدكتور وائل المهدي ، على أنه لا بد أن نتبع الإرشادات الصحيحة للحفاظ على الرقبة والعمود الفقري، ونمنع الانحناء الزائد أثناء استخدام الهواتف الذكية، حتى لا يضغط على الرقبة ويحدث الام او مشاكل.