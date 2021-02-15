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رياضة

بعثة بيراميدز تغادر أبيدجان في طريق العودة للقاهرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار فيليكس هوفييه بوانييه بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في طريق عودتها إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة للبعثة لتوفير الوقت والجهد.

ونجح بيراميدز في العودة من كوت ديفوار بفوز بهدفين دون مقابل سجلهما النجم إسلام عيسى أمام راسينج كلوب أبيدجان بملعب إيبمبي، قبل خوض لقاء الإياب باستاد الدفاع الجوي في السادسة من مساء يوم ٢١ فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تطير البعثة لمدة ٨ ساعات حتى الوصول إلى القاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة ٤٨ ساعة يومي الاثنين والثلاثاء قبل العودة بداية من الأربعاء للتحضير لمباراة الإياب أمام بطل كوت ديفوار.
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