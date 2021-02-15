سحر السنباطى : الأمومة والطفولة له الحق في اقتراح السياسات و التشريعات

قالت د. سحر السنباطى ، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، إن المواثيق الدولية والمؤتمرات والمحافل قبل عام 88 كانت تناقش حقوق الطفل والأم .





وأضافت السنباطى ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الحكومة المصرية طرحت فكرة وجود المؤسسة الحكومية التى تدعم حقوق الاطفال والامهات .





وأشارت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، إلى أنه تم إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة عام 89 ، ومن بعدها بدأت مصر فى توقيع التزامات دولية بحقوق الأطفال والأمهات ، إلى جانب الالتزام بعدة حقوق للاطفال وجود مؤتمرات عديدة بالأمم المتحدة تحدثت عن كيفية تناول حقوق الأطفال ومن ضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.





وتابعت ، أن هناك حقوق الطفل في التعليم والنمو والمشاركة والحماية ، وحق الامومة من أجل الطفولة ، بالاضافة إلى أن دور المجلس تنسيقى بين الوزارات فالمجلس له الحق في اقتراح السياسات والمبادرات ووضع الخطط كما أنه له حق التشريعات .





وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، أن الفترة الأخيرة ركز المجلس على تحديات العصر ، وهو الانترنت بالنسبة للاطفال لان هناك بعض الأسر تترك الاطفال عليه بغرف مغلقة وبالتالى هو ما جعل هناك حوادث للاطفال نتيجة الألعاب الإلكترونية .



