بشرى سارة لجماهير ليفربول بشأن فان دايك

عاد مدافع ليفربول الهولندي، فيرجيل فان دايك، الى الإنتظام في تدريبات إستشفائية خاصة بعد تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصيبي في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.





ويقيم الهولندي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، بهدف إستكمال الدورة العلاجية المكثفة التي مكنته حتى الان من اداء بالكرة وبدونها مما يعتبر تحسن كبير.





وسينتقل الهولندي، البالغ من العمر، 29 عاما، الى المحطة التالية في رحلة علاجه والتي ستكون في مركز ليفربول التدريبي فور عودته من دبي.





ويتشبث ليفربول بامال عودة فان دايك للمشاركة في مباريات الفريق في البريميرليج ودوري الأبطال.





قال المدرب الألماني، يورجن كلوب، في تصريح مقتضب عن فان دايك، ستكون مشاركته معتمدة على المعطيات والتقارير وليست الأماني الشخصية، ولكنها ستنقذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموسم..





وتعرّض فان دايك، مدافع المنتخب الهولندين ونادي ليفر بول، لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة ليفربول ضد إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، في أكتوبر 2020 الماضي، في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي، بالموسم الجديد 2020-2021.

الدولي الهولندي غاب عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي في أعقاب التدخل العنيف من جوردان بيكفورد بمباراة إيفرتون والذي أصابه بقطع في أربطة الركبة خضع على إثرها لعملية جراحية.





وبناءً عليه، خضع فان دايك لعملية جراحية ناجحة في الركبة، وكان من المرجح غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي تقريبًا.





لكن اللاعب إستمر في طمأنة جماهير ليفر بول بنشر فيديو له أثناء التدريب بالكرة وبدونها ليظهر سرعة تعافي من الإصابة.





وخسر ليفربول أخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ضد برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.





ومنذ الجولة الخامسة عشر لم ينتصر ليفربول إلا في مباراتين فقط، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات.





ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.



