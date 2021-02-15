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فن

رسالة شكر من روبي لوليد منصور بعد تعاونهما في ألبوم "حتة تانية"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:10 م
روبى ووليد منصور
روبى ووليد منصور
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سعيد فراج

وجهت النجمة روبي، رسالة شكر للمنتج وليد منصور بعد طرح ألبومها الجديد عبر "ستوري" صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت روبي صورة تجمعهما وعلقت عليها قائلة: "بجد شكرا علي تعبك معايا وان شاء الله الألبوم هينجح زي مانت علي طول ناجح ومكسر الدنيا".


وانتهت روبي من تسجيل اغاني الألبوم بشكل كامل كما تستعد لتصوير اولي أغانيه علي طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحه الفترة المقبلة.

وتتعاون روبي في الألبوم مع شركة "تالنت بيتس" لمالكها المنتج وليد منصور  ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور  وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

وفي سياق اخر يعكف وليد علي الانتهاء من تعديلات سيناريو فيلم "شغل خواجات" و الذي يبدأ تحضيره والإعلان عن أبطاله عقب التعاقد معهم خلال الشهر المقبل.

كما يستأنف المنتج وليد منصور تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" حيث انتهي من الديكور الأول للفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي ومن المقرر استكمال التصوير في احدي الإستوديوهات بمنطقة الهرم خلال الايام المقبلة.
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