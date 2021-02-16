شاهد.. لحظة تأثر وزيرة الصحة أثناء نعيها لـ شهداء القطاع الصحي

نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهداء القطاع الطبي، مؤكدة أننا فقدنا الكثير من أبطال الطواقم الطبية، وقالت: "فقدنا أبطالا كثر فى القطاع الطبى، الكثير منهم فقدناهم فى هذا المشوار، وأبرزهم الدكتور سيد المستكاوى والدكتور حمدى الطباخ، وذلك خلال جائحة كورونا".









وعرضت صور أبطال الطواقم الطبية الذين استشهدوا من أجل حماية الشعب المصري، في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن الدكتور سيد المستكاوى فقد حياته عندما حاول إنقاذ أول حالة وفاة فى مستشفى النجيلة، وكان همهم إنقاذ المريضة المصابة، بينما الدكتور حمدى الطباخ أصيب خلال العمل ودخل مستشفى قها وتوفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا.









وتابعت: "أقدم كل التحية والشكر والتقدير لكل العاملين في مجال الرعاية الصحة ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، خاصة في تلك المرحلة الصعبة، ويبثون خلالها كفاءاتهم وإخلاصهم للوطن وأبنائه".