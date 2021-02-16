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محافظات

محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أشاد عصام سعد محافظ أسيوط بالانجازات التي تمت في قطاع الصحة والتوسع في إنشاء المستشفيات والمجمعات الطبية المتميزة والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تنفيذها بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مستشفى أبوتيج النموذجي ذلك الصرح الطبي العملاق الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس والتي تم إنشائها بتكلفة 277 مليون جنيه لخدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة والتي ستقدم خدماتها بالمجان للأهالي وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

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وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن مستشفى أبوتيج المركزي تم انشاؤها عام 1937 وتم إحلالها بالكامل لتصبح مستشفى نموذجي وتعمل حاليا كعزل لحالات كورونا وتم انشائها على مساحة 8200 م وتتكون من 5 مباني هي " المبنى الرئيسي ومبنى مدرسة التمريض ومبنى غرفة المشرحة ومبنى غرفة حفظ النفايات ومبنى غرفة طلمبات المياه".

وأضاف أن المبنى الرئيسي يتكون من 5 طوابق ويتكون من 13 قسم داخلي هي "الاستقبال العام والجراحة والعظام والمسالك والأنف والأذن والباطنة والأطفال والقلب والصدرية والأسنان والأشعة والتحاليل وبنك الدم" وذلك لخدمة 650 ألف نسمة.

وأوضح المحافظ أن المستشفى تتكون من 113 سرير داخلي و42 سرير كلى صناعي و18 سرير عناية و18 حضانات مبتسرين و9 سرير عزل و11 سرير استقبال فضلًا عن غرف العمليات الكبرى والصغرى والصيدليات ومخازن الأدوية ومنظومة شبكة الاكسجين وستقدم خدماتها للمواطنين في كافة التخصصات.

وأكد أنه يجرى تطوير ورفع كفاءة 27 وحدة صحية بالقرى والنجوع فضلًا عن استكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط الجديد والذى يبلغ تكلفته 278 مليون جنيه وتم دعمه بمبلغ 50 مليون جنيه من البنك المركزى لاستكمال أعمال الإنشاء والتشطيب ليصبح مستشفى نموذجي متكامل لخدمة أهالي مركز منفلوط والمراكز المجاورة بالمجان.

وأعلن عن سرعة سد العجز في التخصصات المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية والتوزيع العادل للأطباء والتمريض للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة والتي تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتقدم خدماتها الصحية بالمجان لجميع الفئات منها منظومة التأمين الصحى الشامل ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن السمنة والتقزم لطلاب المدارس ومبادرة الاصلاح الصحي لأطفال حديثي الولادة والكشف عن ضعاف السمع بين المواليد.
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
محافظ أسيوط يشيد بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الصحي وافتتاحه لمستشفى أبوتيج
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