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رياضة

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:11 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد السعيد
كشف تقرير صحفي، عن رد فعل تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني، بعد خسارة الموج الأزرق أمام صن داونز الجنوب أفريقي، أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع " سودان فوق":" أن تركي آل الشيخ أخبر هشام السوباط رئيس نادي الهلال باستعداده لـ جلب جهاز فني عالي الخبرة من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع الموقع، أن السوباط أبلغ تركي آل الشيخ بأنه سيناقش هذا الأمر في الاجتماع القادم، ومن ثم إبلاغه بالرد.

ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد.
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