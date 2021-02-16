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أخبار العالم

لقاء بين الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية وسفير الهند.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
الأمين العام بوزارة
الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية وسفير الهند
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أمينة الدسوقي

استقبل الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية بمعسكر المرتفعة صباح اليوم مونو مهاور سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة.


وتناول اللقاء بين الجانبين تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وفقا للشبيبة.


وحضر المقابلة عدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، والملحقالعسكري بسفارة جمهورية الهند بمسقط.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137929 إصابة والوفيات 1544 والمتعافين 129543، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.


وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 28، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 141 والمنومين في العناية المركزة 42.


وأوضحت الوزارة العمانية، إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة دون ذكر العدد اليومي، ووفقا لـ"الشبيبة"، فإنه تم تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة منذ أمس.

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