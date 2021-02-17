بث مباشر جديد لـ طلاب أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. اليوم

تقدم منصة حصص مصر اليوم، الأربعاء 17 فبراير 2021، بثا مباشرا جديدا لطلاب الصف الأول الثانوي، لمراجعة الوحدة الثانية من مادة التاريخ (الدرس الأول: ملامح من تاريخ مصر القديمة، الدرس الثاني: الحياة الاقتصادية).







