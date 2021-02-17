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تعليم

بث مباشر جديد لـ طلاب أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. اليوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:29 ص
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
تقدم منصة حصص مصر اليوم، الأربعاء 17 فبراير 2021، بثا مباشرا جديدا لطلاب الصف الأول الثانوي، لمراجعة الوحدة الثانية من مادة التاريخ (الدرس الأول: ملامح من تاريخ مصر القديمة، الدرس الثاني: الحياة الاقتصادية).




ومن المقرر أن يقدم هذا البث لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم، الأستاذ حاتم أحمد حجاج، أشهر المعلمين المتخصصين في مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم.


ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر اليوم في تمام الساعة ٧ مساءً، من خلال الضغط هنا


وسوف تتيح منصة حصص مصر، لجميع الطلاب المتابعين إمكانية ترك التعليق بأسئلتهم ليتم الإجابة عنها فورا خلال البث المباشر.


وأكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg  


وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني  http://tempuri.org/tempuri.html، كما توفر الوزارة  قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2) و "منصة الحصص الإلكترونية"  https://www.hesas.eg، ونظام إدارة التعلم  LMS.EKB.eg- والمكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg ومنصة التواصل Edmodo.org، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية  https://stream.moe.gov.eg، وقناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.
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