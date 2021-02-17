بث مباشر جديد لـ طلاب أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. اليوم

تقدم منصة حصص مصر اليوم، الأربعاء 17 فبراير 2021، بثا مباشرا جديدا لطلاب الصف الأول الثانوي، لمراجعة الوحدة الثانية من مادة التاريخ (الدرس الأول: ملامح من تاريخ مصر القديمة، الدرس الثاني: الحياة الاقتصادية).
ومن المقرر أن يقدم هذا البث لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم، الأستاذ حاتم أحمد حجاج، أشهر المعلمين المتخصصين في مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم.
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر اليوم في تمام الساعة ٧ مساءً، من خلال الضغط هنا
وسوف تتيح منصة حصص مصر، لجميع الطلاب المتابعين إمكانية ترك التعليق بأسئلتهم ليتم الإجابة عنها فورا خلال البث المباشر.