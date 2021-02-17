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فيديو جراف

فيديوجراف.. قصة المدرس المتحرش بـ بنات ثانوي بالإسماعيلية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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أثارت قصة المدرس المتحرش بطالبات في المرحلة الثانوية موجة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن قررت إحدى الفتيات كشف المستور وفضح أمره.

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نشرت إحدى الطالبات التي تعرضت للتحرش من قبل المدرس فيديو على فيسبوك تروي فيه تفاصيل الواقعة مما جعلها تشجع باقي الفتيات اللواتي كن ضحية المدرس لنشر الرسائل التي تلقيناها من المدرس والتي تحمل في طياتها إيحاءات جنسية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تفاصيل واقعة المدرس المتحرش بطالبات ثانوي في محافظة الإسماعيلية من خلال الفيديوجراف التالي.
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