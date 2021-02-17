ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع مخدر الاستروكس بالقاهرة





وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع 5 أشخاص مقيمون بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح النارى الهارب.





وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا باستئجارهم وحدات سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لإستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة واتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وبإرشادهم تم استهداف الشقق السكنية المشار إليها بالإشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وعددها (5 شقق ) وعثر بداخلها على كمية من مخدر الأستروكس وزنت (17 كيلو جرام) وكمية من البودر الخام وزنت (11 كيلو جرام) و (2) مطحنة و (4) ميزان حساس و (2) ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى و(سيارة، 3 دراجات نارية) المستخدمين فى عملية النقل والترويج.





واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.