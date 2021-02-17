أمونيكي: الأهلي شرّف أفريقيا.. وقرار تعيين موسيماني رائع

قال إيمانويل أمونيكي لاعب الزمالك السابق، إنه كان يأمل في الاستمرار في القيادة الفنية لنادي مصر المقاصة ولكن الظروف لم تساعده في ذلك الوقت، مشيرًا إلى انتهاء كافة الخلافات مع مسئولي النادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف إيمانويل أمونيكي في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه يبتعد عن العمل العام في كرة القدم خلال الفترة الحالية، متابعًا: "أعيش الآن مع أسرتي في إسبانيا".





وعن تواجد النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية قال إيمانويل أمونيكي: "الأهلي شرف إفريقيا في مونديال الأندية وكل التهنئة لكافة المسئولين والمدير الفني بيتسو موسيماني وقراره تعينيه عقب رحيل رينيه فايلر كان رائعًا".



