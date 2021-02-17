متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور





عثر الأطباء بالصدفة على كرة شعر ضخمة في بطن فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا نتيجة تناولها لشعرها، وقد أحدثت كتلة الشعر ثقبًا في جدار معدتها ومشاكل في الجهاز الهضمي كادت تقتلها.





وصل طول كرة الشعر البيضاوية إلى 19 بوصة (48 سم) وقد التفت داخل معدتها وملأتها بالكامل وفقًا المنشور في مجلة BMJ Case Reports.





صدفة تكشف عن حالة الفتاة الخطيرة





ذهبت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا إلى المستشفى في البداية بعدما تعرضت للإغماء مرتين دون سبب واضح، مما أدى إلى إصابة وجهها ورأسها أثناء السقوط.





حاول الأطباء تشخيص حالتها لكنهم استبعدوا وجود إصابة في الرأس ينتج عنها الإغماء، ولكن أثناء الفحص، لاحظوا وجود كتلة في الجزء العلوي من بطن الفتاة.





تقول المراهقة بأنها عانت من آلام متقطعة في البطن على مدى الأشهر الخمسة الماضية، والتي تفاقمت على مدار الأسبوعين السابقين لزيارتها للمستشفى حسبما ذكر التقرير.





وتبين أنها تمتلك تاريخًا من اضطرابات الصحة العقلية مثل: هوس نتف الشعر، أو رغبة قوية في نتف الشعر، والحالة المرتبطة ببلع الشعرة، أو الأكل القهري للشعر.





كشف التصوير المقطعي (CT) عن "معدة منتفخة بشدة" مع وجود كتلة كبيرة في الداخل، وتمزق في جدار المعدة، وفقًا لمؤلفي الدراسة، من مركز كوينز الطبي في نوتنجهام بإنجلترا.





تم تشخيص إصابة المراهقة بمتلازمة رابونزل، حيث تمتد كرة الشعر الطويلة في المعدة، وتعرف الحالة طبيًا أيضا باسم البازهر الثلاثي إلى الأمعاء، حسبما أفادت Live Science سابقًا.





خضعت الفتاة لعملية جراحية خطيرة، وأزال الأطباء كرة الشعر، التي كانت كبيرة جدًا لدرجة أنها "شكلت قالبًا اتخذ شكل المعدة بأكملها".





أدخل الأطباء الفتاة إلى وحدة العناية المركزة (ICU) بعد الجراحة، وتلقت الطعام من خلال أنبوب تغذية تم إدخاله في أمعائها الدقيقة بينما تلتئم معدتها.





كتب المؤلفون أنه بعد التقييم من قبل الأطباء النفسيين بالمستشفى، حصلت على "دورة تدريبية علاجية بعد الجراحة" وخرجت من المستشفى بعد 7 أيام من الجراحة.





وبعد شهر، لم تظهر عليها أي علامات على حدوث مضاعفات، "كانت تتقدم بشكل جيد مع النصائح الغذائية" وكانت تزور طبيبًا نفسيًا، على حد قولهم.





متلازمة رابونزل





ما بين 0.5 في المائة و 3 في المائة من الناس يعانون من هوس نتف الشعر في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة .





أفاد موقع Live Science سابقًا أن حوالي 10 إلى 30 في المائة فقط من المصابين بهوس نتف الشعر يعانون أيضًا من حالة أكل الشعر.





من بين الأشخاص الذين يعانون من كلتا الحالتين، فإن حوالي 1 في المائة فقط يطورون كتلًا من الشعر داخل الجهاز الهضمي، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة البنكرياس.





يمكن أن يسبب تناول الشعر مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انسداد الأمعاء حتى الموت، وفقًا لمايو كلينك، ففي عام 2017، توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في إنجلترا بسبب متلازمة رابونزيل بعدما تسببت كرة الشعر الموجودة في معدتها في إصابة قاتلة.









في عرض لحالة غريبة، أفاد تقرير عن نقل مراهقة صغيرة إلى المستشفى في المملكة المتحدة البريطانية بعدما تناولت شعرها لفترة طويلة نتيجة مرض نفسي فيما يعرف بـ "متلازمة رابونزل».