الزمالك والإسماعيلي.. لماذا هي المباراة الأهم للفريقين؟

على صفيح ساخن، تنطلق اليوم مباراة الزمالك والإسماعيلي وسط أجواء متوترة بسبب خطأ إعلامي من قناة "أون تايم سبورت"، ألمحت من خلاله، إلى أن المباراة لا تقبل المجاملة أو التفويت.





العبارة ألهبت حماس الفريقين والجمهور الذي دفع لاعبيه إلى إبراز قدراتهم في مواجهة الخصم لنفي تلك الشبهة تماما والتي علقت في أذهان البعض تاريخيا على عكس الواقع.





المباراة في حقيقة الأمر لا تقبل الهزيمة لأي من طرفيها، فالظروف التي تحيط بالفريقين تتطلب منهما الثلاث نقاط ولا شيء آخر، وما عدا ذلك سيتسبب في مشاكل جسيمة وقد تتير على إثرها أشياء أخرى.





الإسماعيلي في موقف حرج





الإسماعيلي بتاريخه العريق يقبع مؤخرة الجدول برصيد 8 نقاط لا يتأخر عنه سوى نادي وادي دجلة برصيد 7 نقاط من 11 مباراة، وهو مركز يدفع الإسماعيلي دفعا نحو مسابقة المظاليم إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.





يحتاج الإسماعيلي انتصارا كبيرا في مباراة هامة لرفع معنويات الفريق وخلق دافع وإرادة جديدة لدى لاعبيه لمواصلة المسير نحو منتصف الجدول الآمن.





ليس أفضل من مباراة الزمالك في قوتها وأهميتها حتى يستطيع الإسماعيلي اكتساب الثقة من خلالها والعودة بثلاث نقاط ترفعه في جدول الترتيب 3 مراكز على الأقل.





الزمالك.. الصدارة مهددة





عودة الأهلي للبطولة المحلية هددت صدارة الزمالك الذي نزف 3 نقاط أمام غزل المحلة في مباراة أفقدته القدرة على مجاراة الأهلي ال فاز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.





الزمالك يدخل المباراة في المركز الأول برصيد 26 نقطة من 11 مباراة متقدما عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، وهو ما يعني نظريا قدرة الأهلي على تجاوز الزمالك بنقطة وحيدة.





ومع خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي قد يتقدم الأهلي ربما بثلاث أو أربع نقاط ويعتلي صدارة الجدول وهو ما سيؤرق الزمالك ويقلل فرصه في الظفر ببطولة الدوري.