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زبدة الكاكاو .. علاج فعال لـ 6 مشكلات شائعة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:06 م
زبدة الكاكاو .. علاج
زبدة الكاكاو .. علاج فعال لـ 6 مشكلات شائعة
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اسماء محمد
تعد زبدة الكاكاو من اقدم المواد الطبيعي المستخدمة فى علاج مشاكل البشرة والجلد والحفاظ عليهما خاصة خلال فصل الشتاء.

ونقدم لكم ابرز فوائد زبدة الكاكاو للبشرة في الشتاء وكيفية استخدمها بشكل صحيح وفقا لما جاء فى موقع " بولد سكاى "

علاج طبيعي للشفاه:
تعتبر الشفاه الرقيقة مشكلة شائعة ومكملات الشفاه التجميلية علاج مؤقت، ابدأ بجدول عمل يومي بزبدة الكاكاو قبل الذهاب إلى الفراش ، على شفاه نظيفة ، وسترى تغييرًا في سمك شفتيك قريبًا. مرة أخرى ، لا تأكلي الزبدة عند وضعها على الشفاه ، لأن ذلك سوف يفسد الآثار اللاحقة ويمكنك إضافة القليل من زبدة الكاكاو ، حتى إذا كنت تنام قليلًا فبعضها يتمكن من البقاء على شفتيك.

علاج التجاعيد: 
تساعد فى علاج الشيخوخة إذا كان الخط الرقي اللذى يظهر على بشرتك يشعرك بالشيخوخة ، فابدأ في تطبيق زبدة الكاكاو من الآن فصاعدًا، كلما بدأت في استخدام زبدة الكاكاو مبكرًا ، كلما قلت مشاكل الشيخوخة التي تظهر على الجلد أو الوجه، التطبيق المباشر لزبدة الكاكاو هو الأفضل لفرز المشكلة، يمكنك أيضًا اختيار كريمات ومستحضرات زبدة الكاكاو

السيطرة على تلف الجلد:
تساعد في إصلاح أسوأ أنواع تلف الجلد حتى لو كان جلدك مؤلمًا ومتقشرًا حقًا ، يمكن أن تساعد زبدة الكاكاو في عكس ذلك.

علاج تمدد الثدى:
تحتوي زبدة الكاكاو على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة وإصلاح البشرة ومكوناته 2 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو 1 ملعقة صغيرة زبدة الشيا 10 قطرات من زيت اللوز كيف تعمل تذوب زبدة الكاكاو وزبدة الشيا على نار هادئة ويقلب في زيت اللوز ودع المزيج ينضج لمدة 5 دقائق ثم أطفئ اللهب ودع الخليط يبرد في درجة حرارة الغرفة وضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتجمد واستخدم كريم إزالة علامات التمدد المنزلي هذا كغسول عادي للجسم

علاج اللغد:
تعد زبدة الكاكاو مطريات ممتازة تعمل على القضاء على ترهل الجلد. يعمل كحاجز وقائي ضد الجذور الحرة ويزيل خلايا الجلد الميتة سخني ملعقتين كبيرتين من زبدة الكاكاو النقية حتى تذوب ثم دلكي الزبدة على ذقنك ورقبتك. عند التدليك ، ضع إبهامك على قاعدة رقبتك وشق طريقك لأعلى باتجاه الذقن، للحصول على أفضل النتائج ، كرر العملية كل يوم.

كريم حلاقة: 
يمكن استخدام زبدة الكاكاو في ازالة الشعر الزائد خاصة عند الرجال و يمكن تحضير كريم الحلاقة للرجال بزبدة الكاكاو المستخدمة كمكون رئيسي يضيف القوام الغني لزبدة الكاكاو فوائد ترطيب إلى كريم الحلاقة ورائحة زبدة الكاكاو تجعل كريم الحلاقة المفضل لدى جميع الرجال ويعد تحضير كريم الحلاقة المخصب بزبدة الكاكاو أمرًا بسيطًا للغاية ويمكن صنعه في المنزل.
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