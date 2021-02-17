مش بس لذيذ .. 15 فائدة لتناول الكاكاو في الشتاء

فى مثل هذا الطقس شديد البرودة تحتاج أجسامنا الى تناول الاطعمة والمشروبات التى تمنحنا الشعور بالدفء والطاقة، ويأتى الكاكاو على رأسها.. فما هى فوائده الصحية؟!









فيما يلي أهم 15 من مزايا الكاكاو الصحية وفقا لما جاء فى موقع " drnkcoffee " :









1) خصائص مضادات الأكسدة والمعادن

بدءا بكمية مذهلة من مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو وهى مفيدة للغاية لصحتنا حيث تساعد في الوقاية من السرطان ، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، والدورة الدموية ومرونة الشرايين.









إذا كان هناك طعام واحد يمكنك تناوله لزيادة مستويات مضادات الأكسدة في جسمك فهذا هو الكاكاو.









مشتق من حبوب الكاكاو الموجودة داخل فاكهة الكاكاو وتحتوي على 3 أضعاف كمية مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر وهو المصدر الأكثر شيوعًا لمضادات الأكسدة.









أضف إلى ذلك كميات كبيرة من المعادن مثل الكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والزنك ، وستحصل على طعم خارق لا مثيل له.









2) يمكن أن يساعد في منع السرطان

كما ذكرنا أعلاه ، يمكن أن يساعدك الكاكاو في تجنب مرض السرطان المميت، من المعروف أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو تقلل الضرر الذي يلحق بالخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي ، وبالتالي تقزم التطور المحتمل للسرطان.









أظهرت الأبحاث أن هذه الفلافانول إلى جانب البروسياندين في الكاكاو تظهر سمات مضادة للتكاثر والوقاية الكيماوية تساعد في علاج السرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان البروستاتا.









3) يساعد في علاج مرض السكري

وفقًا للتقرير الوطني لإحصاءات مرض السكري ، يقدر أن 30.3 مليون شخص من جميع الأعمار ، وحوالي 9.4٪ من سكان الولايات المتحدة يعانون من مرض السكري في عام 2015.









يعتبر مرض السكري سابع أكبر سبب للوفاة في عام 2015 ، وهو أمر يحتاج الأمريكيون إلى توخي الحذر منه واتخاذ خطوات لمنعه.









يمكن أن يساعدك الكاكاو هناك ، حيث تعمل مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو على تحسين تكسر الجلوكوز وتقليل ضغط الدم وتعزيز مقاومة الأنسولين ، وبالتالي المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الجسم.









أظهرت الأبحاث أن الكاكاو له إمكانات علاجية في تعزيز وظيفة الأوعية الدموية لمرضى السكر من خلال الأدوية المختلفة إلى جانب تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية ومواجهة ضعف الأوعية الدموية الناجم عن مرض السكري.









لذلك في المرة القادمة التي تأكل فيها تلك الشريحة الإضافية من كعكة الفراولة ، لا تنسى أن تتبع ذلك بكوب من الكاكاو الساخن.









4) الكاكاو يخفض ضغط الدم





مسحوق الكاكاو غني بالبوليفينول الذي يعزز توافر أكسيد النيتريك في بطانات الأوعية الدموية و من المعروف أن أكسيد النيتريك له تأثير قوي على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.









5) تأثير الكاكاو على نسبة الكوليسترول

إلى جانب خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية ، فقد ثبت أن تناول الكاكاو على أساس ثابت يزيد من نسبة الكولسترول الجيد HDL ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.









6) يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

إن الكمية المناسبة من مادة البوليفينول والمغنيسيوم الموجودة في الكاكاو تجعله أحد أفضل الأطعمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.









توسع البوليفينول الشرايين التاجية وتحسن مرونتها بينما يزيد المغنيسيوم من قوة القلب ويقلل من خطر حدوث جلطات الدم - السبب الرئيسي للسكتة الدماغية أو قصور القلب.









إلى جانب ذلك ، الكاكاو وفير أيضًا في مركبات الفلافونويد ، أي. البروسيانيدين والكاتشين والإبيكاتشين التي تساعد في حماية الخلايا من التلف بالإضافة إلى تقوية القلب.









7) الإغاثة من السعال

يمكن أن يكون السعال المستمر مزعجًا للغاية لكل من الشخص الذي يقوم بذلك والأشخاص من حوله، و أظهرت الأبحاث أن الثيوبرومين الموجود في الكاكاو يمكن أن يكون فعالًا جدًا في علاج نوبات السعال المستمرة.









8) يعزز الطاقة





تناول كوبًا من الكاكاو وستحصل على هذه الركلة التي ستحتاجها لإنجاز مهام استنفاد الطاقة كما تشاء، ربما يمكن لفنجان من القهوة أن يفعل نفس الشيء بالنسبة لك ، لكنك لن تواجه هذا النوع من تحطم القهوة مع الكاكاو ، لأنه يحتوي على عدد أقل من المنشطات الموجودة في القهوة.









9) فقدان الوزن

قد تتفاجأ وتبتهج بمعرفة أن تناول الكاكاو بشكل منتظم يمكن أن يساعدك في الواقع على التخلص من الوزن الزائد عن خصرك.









على الرغم من أنه من المعروف أن الكاكاو مرتفع قليلًا من حيث السعرات الحرارية ، فقد أظهرت دراسات مختلفة باستمرار أن من يشربون الكاكاو الروتيني يميلون إلى أن يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من أولئك الذين لا يشربون.









يبدو أن مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو تؤدي إلى استقلاب العضلات ، ومحاكاة تأثيرات التمارين المنتظمة للتسبب في حرق الدهون وبناء كتلة عضلية خالية من الدهون.









إلى جانب ذلك ، يرتبط الكاكاو أيضًا بإلغاء آثار هرمون الإجهاد الكورتيزول وتحسين حساسية الأنسولين - وهما شيئان يساعدان في إنقاص الوزن.









10) يقلل من أعراض التعب المزمن

يمكن أن تسبب متلازمة التعب المزمن (CFS) إحباطًا شديدًا لدى المرضى حيث لا يوجد علاج لها حتى الآن.









على الرغم من أن الكاكاو ليس دواءً لعلاجه تمامًا ، إلا أنه يمكن أن يساعد في إحداث تأثير مهدئ على الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة.









يؤدي الكاكاو إلى إطلاق النواقل العصبية مثل anandamide و serotonin و phenylethylamine في الدماغ والتي تمارس تأثيرات وقائية من الإجهاد التأكسدي على الخلايا العصبية ، وبالتالي تساعد في مكافحة هذه المتلازمة.









11) العناية بالبشرة وفوائد الشيخوخة

فاكهة الكاكاو.. ينشأ الكاكاو من شجرة الكاكاو (Theobroma cacao) وهو غذاء رائع للحفاظ على بشرة صحية.









تم العثور على فلافانول الكاكاو لتعزيز الدورة الدموية وزيادة تركيز الأكسجين في الجلد.









كما وجد أنه يحسن ترطيب البشرة (بشرة ناعمة) وكثافتها ومرونتها.









يمكن أن يكون للتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية آثار ضارة على بشرتك.









يمكن أن يساعدك الاستهلاك الروتيني للكاكاو على حماية بشرتك من هذه الآثار الضارة وتقليل احتمالية شيخوخة الجلد المبكرة.









بفضل هذه الصفات العديدة المفيدة للبشرة من الكاكاو ، فقد ظهر كعنصر شائع في صناعة منتجات العناية بالبشرة المختلفة.









12) يسرع الشفاء

إذا كنت من أولئك الذين يفضلون المنتجات الطبية الطبيعية على المنتجات الكيميائية الحديثة ، فسوف تندهش عندما تعرف أن مستخلصات الكاكاو هي عنصر أساسي في عملية تصنيع العديد من هذه المنتجات - بفضل خصائصها العلاجية وتضميد الجروح .









ومن المعروف أيضًا أنها تساعد في منع تطور أنواع مختلفة من العدوى في الجسم.









13) مفيد لصحة الدماغ

حتى الآن ، رأينا آثار الكاكاو المضادة للأمراض والصحة الجسدية.









لكن القائمة لا تنتهي عند هذا الحد.









تم العثور على الكاكاو أيضًا ليكون مفيدًا للصحة العقلية للبشر.









أشار العلماء إلى أن الكاكاو الغني بالفلافانول يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.









أظهرت دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي أن استهلاك الكاكاو يزيد باستمرار من تدفق الدم إلى أجزاء مهمة من الدماغ تشارك في العمليات المعرفية مثل الذاكرة والتعلم لتحسين كفاءة الدماغ ويقظته.









قدمت هذه الدراسات مزيدًا من الأدلة على إمكانات الكاكاو الشافية لعلاج اضطرابات الأوعية الدموية وتعويض التدهور المعرفي.









14) علاج الاضطرابات العصبية التنكسية





من المعروف أن الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، و كما ذكرنا سابقًا ، فإن مركبات الفلافونويد الموجودة في حبوب الكاكاو تعزز تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ ، مما قد يساعد في علاج هذه الاضطرابات.









خاصة أن وجود مركبات الفلافانول الرئيسية مثل الكاتيكين والإبيكاتشين قد أظهر نتائج مفيدة في علاج هذه الأمراض.









جانب عقلي مهم آخر للاستهلاك المنتظم للكاكاو هو أنه بسبب الخصائص المضادة للأكسدة للبوليفينول ، قلل الكاكاو من إنتاج الأنواع المؤكسدة التفاعلية (ROS) التي من المعروف أنها تشارك في ظهور هذه الاضطرابات الدماغية.









15) يحسن المزاج

يعتبر الكاكاو مضادًا طبيعيًا للاكتئاب حيث تساعد مركبات الفلافانول الموجودة به في تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب.







