ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

خوفا من الأوبئة.. أهالي قرية منشية المصري يستغيثون من انتشار أكوام القمامة بمغاغة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الاستياء بين أهالى قرية منشية المصري التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا ، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة و خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».    

وقال الأهالى فى استغاثتهم إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناه من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، لافتا العلم بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة لذلك يجب عليكم نظافة المكان". 

وأوضح: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والمسئولين هنا لا عين ترى ولا أذن تسمع سوءا من وحدة محلية أو صحية".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة المنيا ، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة بهذا الشكل فى الشوارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

أقراء ايضا
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان شارع أحمد شوقي في مطاي يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع مدرسة التجارة بـ المنيا يستغيثون من انتشار القمامة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع المتاجر فى الشرقية يستغيثون من أكوام القمامة

أهالى قرية دندريط فى ميت غمر يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

مصدر للأوبئة.. أهالي منطقة الوايلي يشكون انتشار أكوام القمامة

أكوام القمامة تحاصر أهالي قرية دندريط في ميت غمر بالدقهلية

ترشيحاتنا

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

الماديات أحد الأسباب .. مدرب الزمالك السابق يكشف أسباب رحيله عن النادي

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

بعد محادثته مع بايدن.. نتنياهو يعقد جلسة خاصة للحكومة لهذا السبب

وفاة أكثر من 5000 إسرائيلي خلال شهر.. تل ابيب تشهد أكبر فاجعة خلال 20 عاما

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

Advertisements

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

وفاة أكثر من 5000 إسرائيلي خلال شهر.. تل ابيب تشهد أكبر فاجعة خلال 20 عاما

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها