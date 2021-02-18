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رياضة

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:05 ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
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عمرو الحلوانى

لا تزال حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على جماهير النادى الأهلى تجاه الإعلامى مدحت شلبي بسبب تصريحاته القوية ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم وتهديده بفتح دفاتره القديمة حالة استمرار أزماته داخل الملاعب .



وانتقد مدحت شلبي تصرف محمود كهربا مع زميله عمرو السولية بعد الدخول معه فى مشادة كلامية خلال مباراة الأهلى أمام المريخ السودانى والتى أقيمت بين الطرفين أول أمس فى افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون رد .



ورفض مدحت شلبي تصرف كهربا مع عمرو السولية مطالبا اللاعب بالانضباط بشكل أكثر من ذلك داخل الملعب وتوعده بفتح دفاتره القديمة حال تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخري داخل الملاعب .



وهو الأمر الذى سبب حالة كبيرة من الغضب من قبل جماهير الأهلى عبر السوشيال ميديا والتى رفضت طريقة هجوم مدحت شلبي على كهربا وتهديده بفتح ملفاته القديمة ، وتلقى مدح شلبي هجوما عنيفا على مدار الساعات الماضية .



ورد أشرف عبدالعزيز محامى اللاعب محمود كهربا على تصريحات مدحت شلبي وتهديده لكهربا مؤكدا أن مقدم البرنامج الرياضى يواجه تهمة التشهير ولن يترك حق اللاعب بالقانون .



وقال عبد العزيز:"ما حدث من أحد الإعلاميين ضد كهربا يعد تشهيرًا باللاعب، ولن أسمح بمثل هذه الأمور ضد موكلي، وأناشد هذا الإعلامي بفتح الملفات التي يمتلكها".


وأضاف محامي كهربا :"الأهلي لم يوقع غرامة 150 ألف جنيه على كهربا مثلما تردد، ليس لدي علم بهذا الأمر على الإطلاق، وبدلًا من الحديث عن مثل هذه الأمور يجب أن نتحدث عن تألق اللاعب وتسجيل هدف في شباك المريخ وتألقه في الدوري".


وأنهى أشرف عبد العزيز :"ما حدث بين كهربا وعمرو السولية في مباراة المريخ السوداني لم يكن عراكًا، الأمر لم يتعد كونه حوارًا بين قائد الفريق وأحد اللاعبين".


وكانت أنباء أشارت خلال الساعات الماضية حول وجود قرار من قبل الأهلى بتوقيع عقوبة قدرها 150 ألف جنيه على كهربا وهو الأمر الذى نفاه محامى اللاعب بشكل كبير .

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