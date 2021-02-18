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نقيب الصحفيين: سداد 5.5 مليون جنيه بأرض الإسكندرية التي كانت مهددة بسحبها

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:13 م
نقيب الصحفيين الدكتور
نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان
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هاجر إبراهيم
تحدّث نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، عن أرض الإسكندرية، قائلا: أى نقابة موجودة هناك مهددة، حيث إن الديون التى يوجد بها تجاوزت ال49 مليون جنيه وليست أرضاً ملكية بل حق انتفاع.

وشكر "رضوان" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، محافظ الإسكندرية فى اتخاذ القرار بخصم 50% لكل النقابات فى تلك الأرض، موضحًا أنه تم الاكتشاف أنه تم دفع من حوالى 40 عامًا مليون و300 ألف جنيه فقط.

وتابع أن القرار كان أنه فى حالة عدم الدفع المتلقى وهو حوالى 22 مليون جنيه سيقوم مجلس الوزراء بإلغاء التخصيص وسيتم دفع الأموال.

وأكد أنه التقى مع محافظ الإسكندرية وكان لقاء مثمر للغاية وبه مراجعة الفوائد والرسوم المقررة، متابعا أنه تم سداد 5.5 مليون جنيه خلال شهر.

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