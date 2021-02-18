سر الخلافات في عائلة سميرة سعيد.. ومحاربة أعمامها للفن





وأوضحت خلال برنامج السيرة المذاع علي فضائية " دي ام سي" أن أخوات أبيها كانوا يريدون الملابس الواسعة الطويلة عكس أمها التي جاءت من بيئة مختلفة تماما، مشيرة إلي أن أعمامها كانوا ضد أبيها بسبب اتجاهها إلى الغناء.





وتابعت: "أبويا مختلف عن كل عائلته.. وكان مهتما بالعلم والثقافة والفن، وعلال فاسي هو من طلب منه أن أغني وأصبح مطربة.





واستطردت: "والدى طبعا كان كويس ماديا، وقادر يكفى تعليمنا وحياتنا، وكل إخواتى اتعلموا وأخدوا شهادات، وأخويا أنيس سافر بلجيكا وحضر ماجستير وتزوج من بلجيكية وعايش هنا ولديه 3 بنات".

قالت المطربة سميرة سعيد، إن اختلاف الثقافات بين والديها خلق خلافات بينهما، مضيفة أن أمها كانت تعاتب والدها أنهم محافظون وهم عكس ذلك.