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سر الخلافات في عائلة سميرة سعيد.. ومحاربة أعمامها للفن

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت المطربة سميرة سعيد، إن اختلاف الثقافات بين والديها خلق خلافات بينهما، مضيفة أن أمها كانت تعاتب والدها أنهم محافظون وهم عكس ذلك.

وأوضحت خلال برنامج السيرة المذاع علي فضائية " دي ام سي" أن أخوات أبيها كانوا يريدون الملابس الواسعة الطويلة عكس أمها التي جاءت من بيئة مختلفة تماما، مشيرة إلي أن أعمامها كانوا ضد أبيها بسبب اتجاهها إلى الغناء.

وتابعت: "أبويا مختلف عن كل عائلته.. وكان مهتما بالعلم والثقافة والفن، وعلال فاسي هو من طلب منه أن أغني وأصبح مطربة.

واستطردت: "والدى طبعا كان كويس ماديا، وقادر يكفى تعليمنا وحياتنا، وكل إخواتى اتعلموا وأخدوا شهادات، وأخويا أنيس سافر بلجيكا وحضر ماجستير وتزوج من بلجيكية وعايش هنا ولديه 3 بنات".
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