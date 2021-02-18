هاشتاج شكرا دكتور طارق شوقي يجتاح فيس بوك بعد قرارات اليوم

أطلق أولياء امور طلاب المدارس في مصر هاشتاج جديدا اجتاح صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم شكرا دكتور طارق شوقي.





جاء هذا الهاشتاج تعبيرا من اولياء الامور عن رضاهم التام عن القرارات التي اعلنها وزير التربية والتعليم اليوم في بيانه المذاع على قناة مدرستنا ، خاصة تلك القرارات المتعلقة بطلاب الاعدادية.





حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاستجابة لرغبة أولياء الأمور بشأن امتحانات الطلاب في الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وجاءت كالتالي:





تقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).





ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.





الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.





يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.





يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي :





اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة





كما اكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الاول للمجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني اجتياز الامتحان المجمع فقط.









وبالنسبة ل امتحانات صفوف النقل ..

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، إن طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى 2 اعدادي تعقد في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021 امتحان موحد واحد فقط متعدد التخصصات.





وأضاف وزير التربية والتعليم - في بيان له عبر قناة مدرستنا 1 : ستكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد -0 4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الاساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الاول.





وأوضح وزير التربية والتعليم ان زمن الامتحان لطلاب صفوف النثل ساعتان لكل صف ، وستم تحديد عدد اسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي لها.





وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").





أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الاعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الاساسي ، فأكد الوزير على ما يلي :





- تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الاول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو





- ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة ان لا تقل الدرجة في اي مادة عن 25%





- الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على اق من 25 % في مادة او اكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%





- الطالب الحاصل على اقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.





وتحدد عدد اسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي كما يلي :





اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 100 درجة

الرياضيات : 7 اسئلة بـ 80 درجة

العلوم : 4 اسئلة بـ 40 درجة

اللغة الانجليزية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 4 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 30 سؤال بـ 300 درجة .





أما عدد الاسئلة للصفوف من الاول حتى الثاني الاعدادي كالتالي :

اللغ العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (الجبر والهندسة) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ستعقد الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة التالية :





الاحد 28 فبراير : 4 ابتدائي

الاثنين 1 مارس : 5 ابتدائي

الثلاثاء 2 مارس : 6 ابتدائي

الاربعاء 3 مارس : الاول الاعدادي

الخميس 4 مارس : 2 اعدادي





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه ليس هناك نجاح او رسوب في الفصل الدراسي الاول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الاساسي ، وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التي يحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني.





أما عن امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل في بمرحلة التعليم الاساسي :





فتعقد في شكل امتحانات ورقية مجمعة في اخر كل شهر في المدرسة بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويتولى مدير الادارة التعليمية الاشراف على العملية الامتحانية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.