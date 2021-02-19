يعد الأول أفريقيا والثانى بالشرق الأوسط.. تعرف على مركز الطقس الفضائى بجامعة حلوان





تمتلك جامعة حلوان داخل كلية العلوم تحديدا بقسم الفيزياء اول مركز للطقس الفضائى SWMC على مستوى مصر و افريقيا و يحتل ايضا المركز الثانى على مستوى الشرق الاوسط ، و تتمثل مهمته فى دراسة الطقس الفضائى و تأثيره على تكنولوجيا الفضاء و حياة البشر اليومية.





روية مركز الطقس الفضائى .





وتتمثل رؤيه المركز في دعم برنامج الفضاء المصري ، والمساعدة في التنبؤ بالاحداث والكوارث المتعلقة بالفضاء، والمساعدة في التنبؤ بالطقس الفضائي في مصر، ونشر ثقافة البحث العلمى فى مجال الفضاء و تعريف طلاب الجامعات بهذا المجال الواعد.





المشاريع التى شارك بها مركز الكقش الفضائى بحلوان .





كما أن المركز يشارك المنظمة الأوروبية لابحاث الفيزياء وهى أكبر منظمة لأبحاث الفيزياء فى العالم CERN فى تجربة مصادم الجسيمات العملاق (LHC) ,وهناك الكثير من المشروعات التى يجرى العمل فيها حاليا مع وكالة فضاء جنوب أفريقيا وأخيرا مشروع القمر الصناعى المصرى بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية .





وللمركز العديد من الأبحاث العلمية المنشورة فى أكبر المجلات العلمية المتخصصة في مجال علوم الفضاء بواسطة أعضاء مركز مراقبة الطقس الفضائى بالتعاون مع الكثير من المؤسسات والهيئات البحثية الدولية منذ نشأته فى مجال فيزياء الآشعة الكونية و فيزياء الشمس و المغناطيسية الأرضية و فيزياء الايونوسفير.





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وقد قام المركز بالتعاون مع قسم الفيزياء بتنظيم عدد من المؤتمرات المحلية والدولية مثل المؤتمر الدولى بعنوان "المبادرة الدولية للطقس الفضائى" سنة 2010 بالتعاون مع وكالة "ناسا "الأمريكية ووكالة المساعدات اليابانية "جاسكا" لأبحاث وعلوم الفضاء وهيئة الأمم المتحدة. بحضور مائة عالم من العلماء المتميزين من دول أمريكا وفرنسا وسويسرا وتركيا واليابان والمانيا وإيران الي جانب بعض الدول العربية والأفريقية. وقد أشادت الوكالة الأمريكية لعلوم وأبحاث الفضاء (ناسا) علي صدر صفحتها الرئيسية بموقعها الإلكتروني بدور مصر وجامعة حلوان في تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي. كما أوصت وكالتا جاكسا وناسا الفضائيتان بإنشاء موقع إلكتروني خاص بهذا المجال المهم ليضم قياسات الأقمار الصناعية لتكون هذه البيانات متاحة للباحثين المصريين، كما تم أدرج المركز بهيئة الأمم المتحدة كمركز إقليمي يختص بمجال الطقس الفضائي بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة حلوان ليساهم في دعم وتدريب الباحثين من الدول العربية والأفريقية.





الدورات التدريبية التى يطلقها مركز الطقس الفضائى .





ويقيم المركز أيضا بالتعاون مع قسم الفيزياء مدارس صيفية بعنوان "الفيزياء والفضاء" سنويا بلغ عددها حوالى سته مدارس صيفية هدفها تدريب طلاب الجامعات المصرية والباحثين فى المراكز والهيئات البحثية على تكنولوجيا الفضاء والطقس، كما قام المركز بتنظيم فاعليات لرصد الشمس والكواكب والنجوم وآخرها رصد مرور كوكب عطارد بالقرب من كوكب الأرض 2019 حيث ساهمت هذه الفاعليات فى جذب المئات حتى أصبح اغلبهم مشاريع باحثين فى هذا المجال .





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