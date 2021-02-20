استئناف الرحلات السياحية مع روسيا للغردقة وشرم الشيخ.. ونواب: جرعة إنعاش تسهم في تعويض خسائر كورونا ... ومطالب برفع كفاءة المنشآت الفندقية

- وكيل سياحة البرلمان : نحظي بإستقرار أمني وصحي يدفعنا لزيادة الرحلات مع روسيا
- برلماني : استعادة العلاقات الروسية مع مصر نقطة إيجايبية تحسب لجهود الرئيس
- برلماني : عودة الرحلات مع روسيا بوادر إنتعاش السياحة من جديد
وافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات اسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين الى الغردقة، ورحلتين الى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015 .
حول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بإعادة العلاقات مع روسيا ولا سيما بالجانب السياحي، فمن المعروف أن مصر تحتل المركز الأول لدي السياح الروسيين، بجانب إيضاح مزايا إستئناف الرحلات الجوية علي تنشيط وإحياء القطاع بعد جائحة كورونا، فضلا عن مطالب بشأن مشكلات العمالة والمنشأت الفندقية.
في البداية قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بعد غياب دام لما يقرب من 5 سنوات، هو خطوة إيجايبة لدعم حركة السياحة المصرية وبث روح النشاط مجددا بعد تأثر المنشأت السياحية تأثرا كبير إثر أزمة كورونا.
أضاف "هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أنه بالأيام الأخيرة إستقبلت الدولة وفد روسي معني بالإشراف علي الوضع الصحي والأمني بمختلف المطارات بمصر، مؤكدا أن الدولة تمتلك أعلي درجة من الأمان علي كافة الأصعدة سواء كانت سياسية أو صحية مما يجعلها تستحوذ علي الثقة دائما.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الفترة الراهنة تشهد عدة مبادرات لدعم السياحة كانت أبرزها مبادرة "شتي في مصر" وهذا يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال بإعتباره مصدر رئيسي من مصادر توفير العملة الأجنبية.
واختتم النائب حديثه، قائلا : أول الغيث قطرة، فمن المتوقع بنهاية أزمة كورونا عودة في غاية النشاط ولا سيما بعد التجهيزات الإستباقية التي تجري بالفترة الراهنة لإستئناف حركة السياحة تعويضا للخسائر التي لحقت بسبب الجائحة.
ومن جانبه قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إنه السياحة الروسية تمثل " رقم واحد" في تصنيف الدول الأكثر زيارة لمصر حيث يعتبر الروسيين الدولة من أهم المقاصد السياحية التي يترددون عليها دوما، وعودة إستئناف الرحلات الجوية مع دولة روسيا ما هي الإ دفعة قوية تحفز النشاط السياحي علي العمل وتزيد من إيرادته.
أضاف "ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن خطوة إستعادة العلاقة الدولية مع روسيا تحسب نقطة إيجايبية لصالح الرئيس السيسي وجهوده حول تعزيز علاقات مصر مع مختلف دول العالم وأبرزها روسيا بإعتبارها قوة عظمي.
وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة منح تسهيلات وقروض ميسرة للعاملين بالسياحة، فضلا عن رفع كفاءة المنشأت الفندقية بما يهدف إلي دعم كافة أضلاع القطاع.
وفي سياق قال النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات التي شهدت حالة من الركود وذلك بسبب قلة حركة السائحين الوافدين نتيجة جائحة كورونا العالمية مما أدي إلي إنخفاض الإيرادات المالية وإتجاه عدد من المنشأت السياحية لتسريح العمالة.
أكد " أبو الحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار إستئناف الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا بأواخر مارس المقبل، يعد جرعة إنعاش للعاملين بالسياحة، فنحن نتمني عودة النشاط السياحي بمعدله الطبيعي بالقريب العاجل وذلك من أجل تخفيف الأعباء المادية التي تلاحق القائمين عليه سواء ملاك أو عمال .
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة رفع رواتب العاملين بالمنشأت السياحية، معقبا " دول من الفئات المظلومة وطالما المنشأة بتكسب إيه اللي مانع إنها تزود دخلهم"،لافتا إلي أن لجنة السياحة تضع مشكلة تسريح العاملين بهذا القطاع علي رأس أولوياتها.
وتابع النائب، عودة جديدة ومبشرة للطيران الروسي لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف إستمر لحوالي 5 سنوات وذلك لأن السائحين الروسيين يفضلون مصر ضمن المقاصد السياحية بالعالم.
وصرح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية الي شرم الشيخ والغردقة ، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدا أن المطارات المصرية تضاهى نظيرتها العالمية من حيث الامن والسلامة الجوية ، ووجود احدث اجهزة التفتيش في انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب .
وأشار نوير الى أن وفدا روسيا مكونا من ١٧ فردا من مفتشي الامن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية ، استغرقت 7 ايام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، وأشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين.
وكانت السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضى ، بشرط عدم توجه الركاب الروس الى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه بريا فقط.