استئناف الرحلات السياحية مع روسيا للغردقة وشرم الشيخ.. ونواب: جرعة إنعاش تسهم في تعويض خسائر كورونا ... ومطالب برفع كفاءة المنشآت الفندقية

- وكيل سياحة البرلمان : نحظي بإستقرار أمني وصحي يدفعنا لزيادة الرحلات مع روسيا

- برلماني : استعادة العلاقات الروسية مع مصر نقطة إيجايبية تحسب لجهود الرئيس

- برلماني : عودة الرحلات مع روسيا بوادر إنتعاش السياحة من جديد









وافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات اسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين الى الغردقة، ورحلتين الى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015 .





حول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بإعادة العلاقات مع روسيا ولا سيما بالجانب السياحي، فمن المعروف أن مصر تحتل المركز الأول لدي السياح الروسيين، بجانب إيضاح مزايا إستئناف الرحلات الجوية علي تنشيط وإحياء القطاع بعد جائحة كورونا، فضلا عن مطالب بشأن مشكلات العمالة والمنشأت الفندقية.





في البداية قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بعد غياب دام لما يقرب من 5 سنوات، هو خطوة إيجايبة لدعم حركة السياحة المصرية وبث روح النشاط مجددا بعد تأثر المنشأت السياحية تأثرا كبير إثر أزمة كورونا.









أضاف "هندي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أنه بالأيام الأخيرة إستقبلت الدولة وفد روسي معني بالإشراف علي الوضع الصحي والأمني بمختلف المطارات بمصر، مؤكدا أن الدولة تمتلك أعلي درجة من الأمان علي كافة الأصعدة سواء كانت سياسية أو صحية مما يجعلها تستحوذ علي الثقة دائما.









ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الفترة الراهنة تشهد عدة مبادرات لدعم السياحة كانت أبرزها مبادرة "شتي في مصر" وهذا يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بهذا المجال بإعتباره مصدر رئيسي من مصادر توفير العملة الأجنبية.









واختتم النائب حديثه، قائلا : أول الغيث قطرة، فمن المتوقع بنهاية أزمة كورونا عودة في غاية النشاط ولا سيما بعد التجهيزات الإستباقية التي تجري بالفترة الراهنة لإستئناف حركة السياحة تعويضا للخسائر التي لحقت بسبب الجائحة.





ومن جانبه قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إنه السياحة الروسية تمثل " رقم واحد" في تصنيف الدول الأكثر زيارة لمصر حيث يعتبر الروسيين الدولة من أهم المقاصد السياحية التي يترددون عليها دوما، وعودة إستئناف الرحلات الجوية مع دولة روسيا ما هي الإ دفعة قوية تحفز النشاط السياحي علي العمل وتزيد من إيرادته.









أضاف "ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن خطوة إستعادة العلاقة الدولية مع روسيا تحسب نقطة إيجايبية لصالح الرئيس السيسي وجهوده حول تعزيز علاقات مصر مع مختلف دول العالم وأبرزها روسيا بإعتبارها قوة عظمي.





وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة منح تسهيلات وقروض ميسرة للعاملين بالسياحة، فضلا عن رفع كفاءة المنشأت الفندقية بما يهدف إلي دعم كافة أضلاع القطاع.









وفي سياق قال النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات التي شهدت حالة من الركود وذلك بسبب قلة حركة السائحين الوافدين نتيجة جائحة كورونا العالمية مما أدي إلي إنخفاض الإيرادات المالية وإتجاه عدد من المنشأت السياحية لتسريح العمالة.





أكد " أبو الحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار إستئناف الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا بأواخر مارس المقبل، يعد جرعة إنعاش للعاملين بالسياحة، فنحن نتمني عودة النشاط السياحي بمعدله الطبيعي بالقريب العاجل وذلك من أجل تخفيف الأعباء المادية التي تلاحق القائمين عليه سواء ملاك أو عمال .









وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة رفع رواتب العاملين بالمنشأت السياحية، معقبا " دول من الفئات المظلومة وطالما المنشأة بتكسب إيه اللي مانع إنها تزود دخلهم"،لافتا إلي أن لجنة السياحة تضع مشكلة تسريح العاملين بهذا القطاع علي رأس أولوياتها.









وتابع النائب، عودة جديدة ومبشرة للطيران الروسي لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف إستمر لحوالي 5 سنوات وذلك لأن السائحين الروسيين يفضلون مصر ضمن المقاصد السياحية بالعالم.









وصرح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية الي شرم الشيخ والغردقة ، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدا أن المطارات المصرية تضاهى نظيرتها العالمية من حيث الامن والسلامة الجوية ، ووجود احدث اجهزة التفتيش في انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب .





وأشار نوير الى أن وفدا روسيا مكونا من ١٧ فردا من مفتشي الامن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية ، استغرقت 7 ايام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، وأشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين.









وكانت السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضى ، بشرط عدم توجه الركاب الروس الى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه بريا فقط.



