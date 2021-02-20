ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تجريم مخالفات الباعة الجائلين بالسكة الحديد يتطلب توفير أماكن مناسبة لهم

السبت 20/فبراير/2021 - 12:25 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تأييده لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة وداخل القطارات للحد من انتشارها بشكل عشوائي، والذى وافقت عليه الحكومة.


وأشاد النائب في بيان له، بما جاء في مشروع القانون من استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بجميع درجاتها أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.


وأيد "زين الدين" تنظيم العمل بهذا الملف بشرط عدم إضرار الباعة الجائلين، مطالبًا الحكومة بتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين ليس داخل مرفق السكك الحديدية، ولكن داخل مختلف مشروعات النقل سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.


وأعلن تاييده التام لمشروع القانون والعقوبات الذى جاءت به ضد كل من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، مجددًا مطلبه بتوفير أماكن مناسبة لهم قبل مطالبتهم بما جاء فى مشروع القانون للحفاظ على أرزاق هؤلاء المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس يصل لسنتين وغرامة.. الحكومة توافق على مشروع قانون لمواجهة انتشار الباعة الجائلين بالقطارات

7 موافقات حكومية في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. إنشاء نقابة التكنولوجيين وإقامة منطقة خدمات لوجستية بالشرقية.. ومشروع قانون لمواجهة انتشار الباعة الجائلين بالقطارات

تجريم عمل الباعة الجائلين بالسكة الحديد.. 10 آلاف جنيه غرامة والسجن عامين

السكة الحديد تناشد ركابها بالإبلاغ الفوري عن الباعة الجائلين

نقل البرلمان تطالب بتخفيض عقوبة الباعة الجائلين لـ سنة وغرامة 5 آلاف جنيه

برلماني يطالب بتشديد العقوبة على الباعة الجائلين في محطات السكك الحديدية

ترشيحاتنا

الحسين وباب الوزير تدخل التطوير.. مشروع ضخم لإعادة إحياء المنطقة وقرار هام من المحافظ

طقس الخليج: تحذيرات في السعودية من الجو السيئ.. غائم ممطر بـ الإمارات.. وبارد مع رياح متقلبة في الكويت

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

شروع في اغتصاب وتعاطي مخدرات.. حكم قاسٍ من محكمة إماراتية بحق 3 أشخاص

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

زراعة الشعر .. الحل السحري للرجال والنساء لمظهر جذاب