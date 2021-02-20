برلماني: تجريم مخالفات الباعة الجائلين بالسكة الحديد يتطلب توفير أماكن مناسبة لهم

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تأييده لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة وداخل القطارات للحد من انتشارها بشكل عشوائي، والذى وافقت عليه الحكومة.









وأشاد النائب في بيان له، بما جاء في مشروع القانون من استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بجميع درجاتها أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.









وأيد "زين الدين" تنظيم العمل بهذا الملف بشرط عدم إضرار الباعة الجائلين، مطالبًا الحكومة بتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين ليس داخل مرفق السكك الحديدية، ولكن داخل مختلف مشروعات النقل سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.







