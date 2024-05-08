خبير تحكيمي مصري يفجر مفاجأة بشأن النسخة الجديدة مع دوري أبطال أفريقيا

علق عامر العامرية الخبير التحكيمي علي الفريق المشارك في دوري أبطال أفريقيا من الدوري المصري في النسخة الجديدة.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏الفصل الرابع المادة 12 من لائحة دوري أبطال أفريقيا "الفائز بدوري أبطال أفريقيا يجب أن يشارك في النسخة التالية من دوري أبطال أفريقيا".



مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام يوم السبت الموافق 18 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس في تونس، فيما تُقام مباراة العودة يوم 25 مايو في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، على استاد القاهرة الدولي.