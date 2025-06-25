سفير كوت ديفوار في دمياط لبحث سبل الاستثمار

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، السفير دولي غيي ألبير، سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة دمياط ودولة كوت ديفوار في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، والأستاذ ياسر خاطر، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بدمياط.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة بين محافظة دمياط ودولة كوت ديفوار، حيث أعرب السفير الكوت ديفواري عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون اللامركزي مع محافظة دمياط، لما تتمتع به من مقومات اقتصادية فريدة تشمل ميناء دمياط، والمنطقة الحرة، والصناعات اللوجستية، فضلاً عن تميزها العالمي في صناعة الأثاث.

من جانبها، رحبت المهندسة شيماء الصديق بزيارة السفير، معربة عن تطلع المحافظة لتعزيز أوجه التعاون مع كوت ديفوار، خاصة في مجال صناعة الأثاث، مشيرة إلى أن شهرة كوت ديفوار في تصدير الأخشاب تتيح فرصًا واعدة للتكامل بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي. كما أكدت وجود العديد من الصناعات المتنوعة في دمياط التي يمكن نقل خبراتها إلى كوت ديفوار.

وفي ذات السياق، أكد اللواء محمد همام أن دمياط تشتهر أيضًا بصناعات متعددة مثل منتجات الألبان، وصناعة الجبن، والصيد، بالإضافة إلى الأثاث، وهو ما يشكل فرصًا كبيرة للتعاون الاقتصادي المشترك.

وخلال اللقاء، أوضح السفير الكوت ديفواري أن بلاده تسعى حاليًا إلى توطين صناعة الأثاث بالتعاون مع محافظة دمياط للاستفادة من المهارات والخبرات الدمياطية، وتلبية احتياجات صناعة الأثاث من الأخشاب التي تنتجها كوت ديفوار، في إطار خطة بلاده لمكافحة البطالة وتعزيز فرص العمل.

كما أشار إلى أن مصر تعد من أكبر دول إفريقيا، وتمتلك اقتصادًا متنوعًا وخصائص سكانية واقتصادية متشابهة مع كوت ديفوار، خاصة في ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل وخاصة دمياط تتميز بهارة الأيدي العاملة وبها العديد من كبار المصنعين والتجار بما يعزز فرص التعاون المشترك في مجال التجارة والاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجالات متعددة يمكن نقلها إلى كوت ديفوار، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وتدريب الكوادر الشابة.

وخلال النقاش، استفسرت نائب محافظ دمياط عن التسهيلات الحكومية التي يمكن أن تقدمها كوت ديفوار للمستثمرين المصريين وطلبت موافاة المحافظة بهذه البيانات لدراسة أوجه التعاون بين الجانبين.

وطبقا لرؤية المحافظة في تسليط الضوء علي مميزات المحافظة السياحية والثقافية والتجارية تم توجية الدعوة لسيادة السفير ورجال الأعمال بكوت ديفوار لحضور مهرجان دمياط ٢٠٢٥ والمقرر بدء فعالياته في نهاية شهر سبتمبر القادم وذلك للتعرف على المنتجات الدمياطية عن قرب ومشاركة فاعليات المهرجان.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير أن بلاده تنعم بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، معلنًا أن العام المقبل سيشهد استضافة وفد من رجال الصناعة من دمياط لزيارة كوت ديفوار ضمن خطة بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وتوطين الصناعات المختلفة وعمل معرض للاثاث علي هامش الزيارة ليكون بداية للتعاون وفتح آفاق جديده للتسويق والتعاون المشترك.