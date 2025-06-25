إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بدار السلام.. والأمن يسيطر

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين عائلتين، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم شاب بطلق ناري في الساق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة 3 أشخاص بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول عبد الفتاح ع.ع.ا- 25 عامًا- عامل- مصاب بطلق ناري في الساق اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة".

“شقيقه محمود 33 عامًا، عامل مصاب بكدمة بالساعد الأيمن- نجل عمومتهما صابر ر.ا.ا - 22 عامًا، عامل مصاب بجرح باليد اليمنى”، والطرف الثاني:" أسعد م.ع.ر - 48 عامًا، مزارع- نجل عمه أحمد ح.ع.ر - 33 عامًا، عامل، ويقيم الطرفان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة "أسعد" من الطرف الثاني على السلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب، واتهم الطرف الأول "أسعد" بإطلاق النار وإصابة عبد الفتاح، على خلفية مشادة كلامية تطورت بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.