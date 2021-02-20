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أخبار العالم

إصابة شخصين في إطلاق نار لتفريق المتظاهرين في ميانمار

السبت 20/فبراير/2021 - 12:28 م
مظاهرات ميانمار
مظاهرات ميانمار
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قسم الخارجي
أصيب اثنان من المتظاهرين في ميانمار، اليوم السبت، وذلك عقب إطلاق نار على تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار.


وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، فرض عقوبات على ثلاثة جنرالات من ميانمار لانتهاكهم حقوق الإنسان في الانقلاب العسكري للبلاد.


وأعلنت وسائل إعلام، الثلاثاء الماضي، عن سحب الأموال من البنوك المملوكة للجيش في ميانمار، عقب الانقلاب على السلطة. 


فيما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار، إن قادة المجلس العسكري سيحاسبون على أعمال العنف في البلاد، في وقت انتشرت فيه قوات وسط مخاوف من التحضير لحملة قمع آنية ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب العسكري.


وكتب توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة على "تويتر": "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي.. على الجنرالات الانتباه، ستحاسبون".


وفي وقت سابق، أطلقت قوات الأمن في ميانمار النار لتفريق محتجين عند محطة للكهرباء، وانتشرت عربات مدرعة في المدن الرئيسية في الوقت الذي يواجه فيه الحكام العسكريون الجدد تاسع يوم من المظاهرات الرافضة للانقلاب والتي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع.
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