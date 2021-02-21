الزراعة بدون تربة .. خبير: تنتج 12 ضعف الأراضي .. والفلاحين : ترشد استهلاك المياه وبإنتاجية أعلى .. والزراعيين: تهدف لتحقيق الأمن الغذائي

خبير المناخ الزراعى : الزراعة بدون تربة تتنج 12 ضعف الأراضي

نقيب الزراعيين : الزراعة بدون تربة لايمكن أن تحل محل زراعة الأراضى

نقيب الفلاحين : الزراعة بدون تربة تهدف إلي توفير الأمن الغذائي



تسعى دائما القيادة السياسية إلي توفير الأمن الغذائي بجميع المناطق، ولكن هناك البعض منها بدون تربة خصبة، وذات ملوحة مرتفعة لذا تبذل وزارة الزراعة جهود كبيرة فى هذا السبيل بإيجاد طرق حديثة من الزراعة مع ترشيد استهلاك المياه ، فظهرت الزراعة تحت الصوب الزراعية ومن أهمها الزراعة بدون تربة .

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن هناك العديد من الزراعات الحديثة التى طرأت على المجال من أهمها الزراعة بدون تربة تحت الصوب الزراعية وهى مفيدة للتربة ذات الملوحة العالية ، لإن هناك أراضى صخرية أيضا لذا يبتكر خبراء الزراعة طرق عديدة.



وأضاف "أبو صدام" لـ "صدى البلد" ، أن الهدف الأساسي من الزراعة بدون تربة توفير الأمن الغذائي فى جميع المناطق ، منوها إلي أنها تكلفتها أقل وإنتاجها ذات جودة عالية وبإنتاج أكثر من الزراعة فى الأراضى الزراعية .



وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن الزراعة بدون تربة من أهم الزراعات التى ترشد استهلاك المياه ، إذ أنها تتحكم فى المناخ والمستلزمات الزراعية .



وأوضح أنه يتم البحث على الزراعات ذات العائد الاقتصادى الأعلى ليعود بالربح على المزارعين، لكن هناك أماكن نضطر إلي تلك الزراعات فهى تعد زراعة معاونة للزراعة فى التربة ولاتغنى عن الزراعات فى الأراضي الزراعية.



ولفت إلي أنه يتم بسهولة الزراعة بدون تربة على الأسطح لتزيينه، وفى الشرفات بالمنازل كنوع من المنظر الحضارى الجميل





أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن وزارة الزراعة دائما تبحث عن كل ما هو جديد فى مجال الزراعات فنجد جهد مبذول لتوسيع الزراعة تحت الصوب الزراعية، كما تتجه نحو استخدام الرى الحديث بدلا من الغمر.

وقال فهيم لـ "صدى البلد"، إن الرى الحديث يستخدم فى الصوب الزراعية، كما ظهرت الزراعة بدون تربة داخل الصوب والتى تنتج ١٢ ضعف إنتاج الزراعة فى الترب فى الأراضي المفتوحة ، ويتم زراعتها فى المواسير .



وأضاف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه يتم الاستزراع السمكى المتكامل تحت هذه الصوب الزراعية ، فيتم استخدام الصوب لتهيئة المناخ لتربية الأسماك، والمياه لتخصيب الأراضي كنوع من الأسمدة العضوية .



أوضح أن مصر تعد أكثر دولة في أفريقيا تستطيع تعظيم استخدامات المياه، لذا يجب تطوير منظومة الرى فى مصر أو تحديثه بالتنقيط أو الرش، ووزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرى حصرت الأراضى التى يجب تطوير الرى فيها أو تحديثه.



أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن الزراعة بدون تربة من أهم الزراعات الحديثة والتى يعتمد عليها الكثير ، موضحا أنها تستخدم كزراعات بديلة فى المناطق التى بها أراضي ذات الملوحة العالية أو الغير خصبة .

أوضح "خليفة" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن الزراعة بدون تربة لاتغنى عن الزراعة فى الأراضي الزراعية فى التربة الخصبة ، مشيرا إلي أنه هذا النوع من الزراعات غير منتشر فى منطقة الوادى والدلتا .

وأشار "نقيب الزراعيين" الي أننا نحتاج للزراعة بدون تربة تحت الصوب الزراعية فى المناطق الصحراوية ، مضيفا أنها ذات تكلفة مرتفعة وإنتاجها يتميز بالجودة العالية لذا لايمكن أن تحل الزراعة بالأراضي الزراعية .

ولفت الى أن الزراعة بدون تربة هى أحد النظم الزراعية الحديثة وتعرف لدى البعض بالزراعة "الهيدروبونيك" والتى يتم فيها إنتاج الخضروات والفاكهة ونباتات الزينة بعيدا عن التربة الزراعية المتعارف عليها.