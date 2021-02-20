برلمانية: مطلب الرئيس بمراجعة الدساتير الأفريقية سيساهم في تطوير القارة السمراء

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى دائما لأن تكون أفريقيا فى المقدمة؛ ولذلك طالب بضرورة مراجعة وتحديث الدساتير الأفريقية حتى تتناسب مع العصر.





وأشارت عجمى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مطلب الرئيس مهم جدا، قائلة: " لا أظن أن أى أحد من رؤساء دول أفريقيا ، سبق وأن طلب ذلك المطلب".





وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، أن مراجعة الدساتير الأفريقية؛ سيساهم فى تطوير القارة السمراء، وسيجعلها تتطور مع العصر الحالى.



