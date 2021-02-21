ممكن نصحى منلاقيش إنستجرام.. خبير يعلق على أزمة حظر فيس بوك للمحتوى الصحفي الأسترالي |شاهد

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ، معلقا على حظر "فيسبوك" للمحتوى الصحفي في أستراليا، إن شركة "فيسبوك" ترى أن لها مساهمة تصل لـ 75% في نشر أخبار أستراليا، وهناك اعتراضات من أصحاب المحتوى والصفحات الناشرة للأخبار لعدم حصولهم على نسبة أرباح من تلك المعلومات.









وأضاف المهندس وليد حجاج، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن مواقع التواصل الاجتماعي توحشت لدرجة أنها أصبحت تقود العالم، وصاحبة القرار الأول، مؤكدا ضرورة وجود تشريعات موحدة بين الدول، في إطار تنظيم القوانين الخاصة بـ "فيسبوك".









ولفت "حجاج" إلى أن الموضوع لم ينتهِ لقرار نهائي، وهو في إطار تشريع جديد، معقبا: "ما تطالب به أستراليا هو حق من حقوقها الأصيل في الاستفادة المتبادلة".









وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر على الشعب الأسترالي، ليصبحوا أداة للضغط على الحكومة.









وتابع: "الحل يكمن في أن يكون لكل منطقة أو قارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، مثلما فعلت الصين، إلى جانب القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق الملكية".









وأكمل: "ممكن نصحى الصبح منلاقيش "إنستجرام" مثلا لسبب ما، بسبب مشكلات بين الدول".



