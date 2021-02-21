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محافظات

بعد تحسن الأحوال الجوية.. انتظام أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:35 ص
أنشطة الصيد والملاحة
أنشطة الصيد والملاحة
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، انتظام حركة الصيد والملاحة، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية، واستأنف الصيادون أنشطة الصيد المعتادة، وخرجوا في رحلات صيد من الصباح الباكر.


وسجلت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ، اليوم، 14 درجة مئوية، في حين وصلت شدة الرياح وسرعتها إلى 3 كم / ساعة، وهو ما يسمح بممارسة أنشطة الصيد والملاحة المعتادة.


وكانت أنشطة الصيد والملاحة توقفت منتصف الأسبوع الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، الناجمة عن نوة الشمس الصغرى، والتي أدت إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط وتوقف رحلات الصيد.

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