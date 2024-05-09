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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حادث أمني .. إخلاء مطار ميونخ في جنوب ألمانيا

صدى البلد

أخلت السلطات الألمانية المبنى رقم 1 في مطار ميونيخ جنوب ألمانيا مؤقتا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بسبب حادث أمني.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إنه في حوالي الساعة 04:30 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت جرينتش) دخل شخص إلى المنطقة الأمنية من المنطقة العامة بالمطار. 

وتم إطلاق عملية بحث عن الشخص، وفي أي مرة يدخل فيها شخص ما إلى المنطقة الأمنية دون تدقيقة، يتعين إخلاء مبنى الركاب، ثم يتم تفتيش المبنى وإعادة فتحه بعد ذلك. 

ولم يتم العثور على الشخص المطلوب في النهاية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الإغلاق تم رفعه مرة أخرى بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة.

وبحسب الشرطة الاتحادية الألمانية، أثر الإجراء على حوالي ألفي شخص حيث يقل عدد المترددين على المبنى في المساء. ومع ذلك، كان هناك بعض التأخيرات.

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