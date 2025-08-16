وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الترويج السياحي لمصر يؤتي ثماره مع نمو السياحة.

وقال فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك من يبحث عن دور وينتقد المنتج السياحي في مصر ".



وأكمل شريف فتحي :" السياحة المصرية جيدة وإحنا في مصر ناس طيبين يتميزون بالكرم وسنطلق حملة ترويج للسياحة غدا ".

ولفت شريف فتحي :" هناك بعض الممارسات الخاطئة الخاصة بالسياحة مثل أي مكان في العالم ".

وتابع شريف فتحي :" انا شخصيا لفيت بلاد كتير في العالم وتعرضت للسرقة لكني لم أتحدث عن السياحة في هذه الدولة ".