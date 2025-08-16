قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة
الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
د. محمود عنبر: قمة ألاسكا لم تنتج حلولًا لأوكرانيا.. وسياسات واشنطن ضبابية
وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار
وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير
إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
رفض إدانة التطبيع.. جمال عبد الرحيم منتقدا موقف اتحاد الصحفيين العرب
أنا وجوزي وبنتي مش كدا أبدا | أسما شريف منير تنتقد مشهدا مثيرا في الساحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هاني حسين

تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل واقعة الشاب عبد الرحمن خالد؛ بسبب فيديو  الترويج لـ المتحف المصري الكبير .


وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الناس اللي هتشتغل بالمشاعر؛ هتقول إن شاب وطني عمل فيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير".

وأضاف وزير السياحة والآثار: "أنا مش شايف أي إبداع في الفيلم الترويجي للمتحف المصري الكبير، الذي أعده الشاب عبد الرحمن خالد".

وأوضح شريف فتحي،: "الأمور لا تسير بهذا الشكل، والمحترفين هيقولوا إن هذا الشاب بالغ عاقل وسرق الملكية الفكرية لفيديو خاص بالمتحف، وتعدى على الملكية الفكرية والحرية الشخصية لشخصيات عالمية".

واستطرد شريف فتحي: "لما أنت تكون في وزارة أو شركة كبيرة، أمامك حل من اتنين، إنك تسكت، أو تكون شريك متضامن مع هذا الأمر“، مضيفا: ”ما فعله الشاب تصرف غير محترم".
 

السياحة الاثار المتحف المصري المتحف الكبير اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

غرق شاب

غرق شاب في النيل بقرية بمنشأة القناطر

سرقة كابلات نحاسية

إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

انهيار سقف منزل

انهيار سقف شقة في المعادي بدون إصابات.. صور

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

ايمان عبد اللطيف

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد