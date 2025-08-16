وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير

تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل واقعة الشاب عبد الرحمن خالد؛ بسبب فيديو الترويج لـ المتحف المصري الكبير .



وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الناس اللي هتشتغل بالمشاعر؛ هتقول إن شاب وطني عمل فيلم ترويجي للمتحف المصري الكبير".

وأضاف وزير السياحة والآثار: "أنا مش شايف أي إبداع في الفيلم الترويجي للمتحف المصري الكبير، الذي أعده الشاب عبد الرحمن خالد".

وأوضح شريف فتحي،: "الأمور لا تسير بهذا الشكل، والمحترفين هيقولوا إن هذا الشاب بالغ عاقل وسرق الملكية الفكرية لفيديو خاص بالمتحف، وتعدى على الملكية الفكرية والحرية الشخصية لشخصيات عالمية".

واستطرد شريف فتحي: "لما أنت تكون في وزارة أو شركة كبيرة، أمامك حل من اتنين، إنك تسكت، أو تكون شريك متضامن مع هذا الأمر“، مضيفا: ”ما فعله الشاب تصرف غير محترم".

