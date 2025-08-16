وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير

تحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل واقعة الشاب عبد الرحمن خالد، صاحب فيديو الترويج لـ المتحف المصري الكبير .

وقال شريف فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "التعامل القانوني مع المتحف هو إثبات حالة بأننا لسنا متضامنين مع هذا الفيديو، وتم تحرير محضر؛ لإثبات هذه الحالة".

وأضاف وزير السياحة والآثار: "وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير؛ بما يحمي سمعة الدولة، وحقوق الملكية الفكرية".

وأوضح: "لما أقول عايز أشجع الإبداع والشباب؛ نبص على الفيديو الترويجي إنه تم وضع صور لشخصيات عامة وعالمية ولا يمت للإبداع بِصِلَة".



