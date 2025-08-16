السياحة والآثار في أسبوع ..أبرزها استرداد 13 قطعة أثرية

شهدت وزارة السياحة والآثار ، العديد من الفاعليات الهامة على مدار الأسبوع ،وفى إطار ذلك يرصد صدى البلد أبرز تصريحات وزير السياحة والآثار .

البوسنة والهرسك

استهل وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك بلقاء مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، وذلك في إطار جهود تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين. وتُعد هذه أول زيارة رسمية لوزير مصري إلى العاصمة البوسنية سراييفو منذ 15 عام.

وخلال اللقاء، أبدى الوزيران رغبتهما لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمارات السياحية، والسياحة البينية، والترويج لمصر كوجهة سياحية في السوق البوسني، وللبوسنة كوجهة سياحية في السوق المصري.

كما تطرق الوزيران إلى إمكانية التعاون في مجال الآثار، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال ترميم الآثار وإدارة المتاحف، لما لدى مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وفي إطار زيارته الرسمية إلى البوسنة والهرسك، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعاً مهنياً موسعاً مع كبار مسئولي القطاع السياحي بالبوسنة والهرسك، وذلك لبحث فرص التعاون وآليات تنمية الحركة السياحية الوافدة من البوسنة والهرسك إلى المقصد السياحي المصري.

صربيسكا

في إطار الزيارة الرسمية لوزير السياحة والآثار للعاصمة البوسنية سراييفو، أقام وزير التجارة والسياحة بجمهورية صربيسكا، بمنطقة Jahorina الجبلية خارج سراييفو، مأدبة عشاء على شرف الوزير الذي اكد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والبوسنة والهرسك وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

وخلال مأدبة العشاء، تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز السياحة البينية بين البلدين من خلال الترويج السياحي المشترك للتعريف بالمقومات والمنتجات السياحية المتميزة بكلا البلدين ولاسيما في مجال السياحة الشتوية، والسياحة الاستشفائية.

كما التقى وزير السياحة والآثار مع نائب رئيس مجلس الوزراء البوسني ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والمسئول عن ملف السياحة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي من شأنها أن تخدم مصالح البلدين على المستوى السياحي.

وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال السياحة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بما يعمل على تعزيز أطر التعاون المشترك في قطاع السياحة.

عمدة مدينة سراييفو

التقي وزير السياحة والآثار بعمدة مدينة سراييفو في ختام زيارته التي يقوم بها للبوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك، كما أقام عمدة المدينة مأدبة عشاء على شرف السيد الوزير.

لقاءات إعلامية

اختتم وزير السياحة والآثار زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك، بعقد عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام البوسنية منها قناة Hayat TV ووكالة KLIX.

اللجنة العليا المصرية الأردنية

شاركت نائب وزير السياحة والآثار في اجتماعات الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية في عمّان في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الجاري. حيث استهلّت مشاركتها بترأس اجتماع اللجنة الخدماتية في إطار انعقاد اللجان الفنية التحضيرية للجنة العليا.

استرداد 13 قطعة أثرية

تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 13 قطعة أثرية كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من المملكة المتحدة وألمانيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والبريطانية والألمانية.

رئيس جمهورية فيتنام

قام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المرافق له، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، شملت البهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، وأعرب عن إعجابه بالتصميم المعماري للمتحف وما يضمه من كنوز أثرية متميزة، كما أهدي المتحف نسخة طبق الأصل من طبلة "النجوك لو" البرونزية الفيتنامية، أحد الرموز الثقافية في فيتنام.

كما شملت الزيارة أيضاً جولة في منطقة أهرامات الجيزة، استهلت بالهرم الأكبر للملك خوفو، حيث استمع لشرح مفصل حول تاريخ الأهرامات.

المتحف المصري الكبير

في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر القادم، سوف يتم غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025. حيث سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ عدة أعمال تنظيمية ولوجيستية تمهيداً لحفل الافتتاح الرسمي.