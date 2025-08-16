رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض

شهدت قرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم شيوع حاله من الصدمه والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب انتشار نبأ وفاة كابتن حنفي هليل من قدامي لاعبي كرة القدم بنادي غزل المحلة واحد الاساطير الرياضية صاحبة الفضل بالبطولة الدوري العام في الجبل الذهبي في أوائل السبعينات عقب صراع مع المرض اللعين .

وفاة أسطورة غزل المحلة



وكان نادي غزل المحلة أصدر بيان رسمي نعي خلاله رحيل هليل أسطورة كرة القدم داعين له بالرحمه والمغفره وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

جنازة شعبية



وافادت مصادر مقربة من أسرة الفقيد أنه سيتم تشييع صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء بالمسجد الكبير بمسقط رأسه بقرية دمرو بنطاق مركز المحلة.



الجدير بالذكر أن اللاعب الراحل تميز وسط أبناء جيله بالحسن الأخلاق والمكانة الرفيعة بالوسط الرياضي ومشاهير كرة القدم طوال 5 عقود الماضية.