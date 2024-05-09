بيان عاجل من السعودية بشأن اعتداء المستوطنين على مقر الأونروا في القدس

أُعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها، إن الممكلة تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية.