تشغيل قطارات نوم ومكيفة للإسكندرية ومرسي مطروح بداية من يوليو المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة - مرسي مطروح والعكس، والقاهرة - الإسكندرية والعكس.



وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس - إنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل سيتم تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة/ مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً ويصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً، وتشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة/ مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً.



وكذلك تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح/ القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً، وتشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً.



وأيضًا تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.



كما أعلنت الهيئة، أنه اعتبارا من يوم 2 يوليو المقبل سيتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح/ القاهرة يومياً، حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.



واعتبارا من يوم 15 يوليو، تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة/ مرسي مطروح أيام ( السبت / الاثنين/ الأربعاء) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً.



وكذلك اعتبارا من يوم 16 يوليو تشغيل قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً، وتشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني) القاهرة/ مرسي مطروح تشغيل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً.



ويبدأ اعتبارا من 17 يوليو تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة أيام ( الاثنين / الأربعاء / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.

