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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشغيل قطارات نوم ومكيفة للإسكندرية ومرسي مطروح بداية من يوليو المقبل

صدى البلد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة - مرسي مطروح والعكس، والقاهرة - الإسكندرية والعكس.


وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس - إنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل سيتم تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة/ مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً ويصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً، وتشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة/ مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً.


وكذلك تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح/ القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً، وتشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً.


وأيضًا تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.


كما أعلنت الهيئة، أنه اعتبارا من يوم 2 يوليو المقبل سيتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح/ القاهرة يومياً، حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.


واعتبارا من يوم 15 يوليو، تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة/ مرسي مطروح أيام ( السبت / الاثنين/ الأربعاء) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً.


وكذلك اعتبارا من يوم 16 يوليو تشغيل قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً، وتشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني) القاهرة/ مرسي مطروح تشغيل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً.


ويبدأ اعتبارا من 17 يوليو تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة أيام ( الاثنين / الأربعاء / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.
 

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