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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تغيب حسين الشحات عن ثانى جلسات محاكمته بتهمة ضرب لاعب بيراميدز.. تفاصيل جديدة

صدى البلد

تغيب حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، عن ثانى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، فى اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميدز، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة.

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وطلب دفاع المتهم حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من "لاعبى النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وسيد عبد الحفيظ، وطاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز" بشأن ما جرى، واستدعاء محمود فتح الله، إداري، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات؛ لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

 

وتغيب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن حضور أولى جلسات المحاكمة، كما لم يحضر محمد الشيبي، لاعب نادى بيراميدز.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود تحريات الشرطة، تفيد بأن حسين الشحات متهم بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبي، في أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلي، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي، عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

 

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