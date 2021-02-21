كب كيك الديدان ... تعرف على أغرب أكلات العالم فى هذه الدولة

كثيرأ ما نسمع عن أغرب وأبشع الاكلات فى البلدان الأوروبية مثل العناكب أو ربما الضفادع وأحيانا والزواحف وما خفى كان أعظم بالشكل الذى قد يشمئز البعض من تناوله أو حتى مجرد سماع أسم الأكلة .





أصل الأكلة





هولندا دولة أوروبية والتى تتكون من ثلاث جزر بالبحر الكاريبى بأمريكا اللاتينية ويحدها من الشمال بحر الشمال والجنوب بلجيكا أما من الشرق ألمانيا ، وتعد ثانى أكبر مصدر للمنتجات الزراعية والغذائية فى العالم .





وبالرجوع لأغرب الأكلات فى العالم فى دولة هولندا فقد تصادف أكلة كب كيك الديدان والذى يحتوى على حلوى ولكن محشوة ديدان .





كيك الكب كيك هو عبارة عن كعك مخبوز بواسطة الدقيق وبعض المشتقات الحلوانية ثم يرص على هيئة قوالب مختلفة بألوان خلابة مزينة بالشيكولاتة ، الكريمة ، الفراولة أما بالنسبة لمنشأ أكلة الكب كيك فهى تعود أصولها لمؤلفة أمريكية وربة منزل فى القرن 19 ولها العديد من المؤلفات والكتابات فى الطهى ..



