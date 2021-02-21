فتاوى شغلت الأذهان..حكم تحديد نوع الجنين..حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة..حكم وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها..هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة..كيفية التخلص من وسواس الموت

فتاوى شغلت الأذهان

ما حكم تحديد نوع الجنين؟

حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة

حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها

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فى البداية.. ورد سؤال للدكتور محمد شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تقول صاحبته: "ما حكم تحديد نوع الجنين.. إذا كان عندهم بنات ويريدون ولدا؟".

قال الدكتور محمد شلبى ردا على السؤال: "إن تحديد نوع الجنين جائز، وليس فيه تعارض مع مشيئة الله، لأنه نفسه من المشيئة وليس فيه ادعاء علم ما فى الأرحام".

وأوضح الدكتور محمد شلبى أن تحديد علم ما فى الأرحام يشمل الزرق والصحة والمرض والغذاء وأشياء كثيرة جدا ومنها نوع الجنين، فهذا التحديد جائز ولا شيء فيه.





ثم أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر "يوتيوب"، مضمونه: " ما حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة أو الشراكة ؟".

ورد عثمان قائلا إن هناك أناسا يزعمون أن قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة أو الشراكة أو فى إجراء العقود بدعة ولم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قراءة الفاتحة قبل البدء فى أى شيء ليست ببدعة.





وأشار الى أن قراءة الفاتحة بنية التوفيق فى الخطبة أو فى الشراكة استبشار فهى السبع المثاني وأعظم آيات القرآن الكريم حيث قالوا إن البسملة شملت أسرار القرآن والفاتحة شملت على أسرار البقرة وسورة البقرة شملت كل ما فى القرآن.



وأضاف أن كل ما فى القرآن مضمون فى فاتحة الكتاب فى البسملة، فلذلك فاتحة الكتاب قراءتها عند الخطبة ليست من البدع إذا أن كل إنسان يفعلها تباركًا واستبشارًا بقراءة كلام الله تعالى فهى ليست ببدعة إطلاقًا عند إبرام العقود".





كما وأج اب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر "يوتيوب"، مضمونه: "حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها؟".

ورد عاشور قائلًا إنه يجب على المرأة أن تحترم زوجها لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" وقال (صلى الله عليه وسلم) عن الزوج "إنما هو جنتكِ وناركِ".





وأضاف أنه يجب قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا يعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها ألا يعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين.



