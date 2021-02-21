فتاوى شغلت الأذهان..حكم تحديد نوع الجنين..حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة..حكم وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها..هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة..كيفية التخلص من وسواس الموت

فتاوى شغلت الأذهان
ما حكم تحديد نوع الجنين؟
حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة
حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها
حكم وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها
كيفية صوم كفارة اليمين
كيفية التخلص من وسواس الموت
هل يجوز تغيير النية أثناء صلاة الفرض
فى البداية.. ورد سؤال للدكتور محمد شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تقول صاحبته: "ما حكم تحديد نوع الجنين.. إذا كان عندهم بنات ويريدون ولدا؟".
قال الدكتور محمد شلبى ردا على السؤال: "إن تحديد نوع الجنين جائز، وليس فيه تعارض مع مشيئة الله، لأنه نفسه من المشيئة وليس فيه ادعاء علم ما فى الأرحام".
وأوضح الدكتور محمد شلبى أن تحديد علم ما فى الأرحام يشمل الزرق والصحة والمرض والغذاء وأشياء كثيرة جدا ومنها نوع الجنين، فهذا التحديد جائز ولا شيء فيه.
ثم أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر "يوتيوب"، مضمونه: "ما حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة أو الشراكة؟".
ورد عثمان قائلا إن هناك أناسا يزعمون أن قراءة الفاتحة على نية التوفيق فى الخطبة أو الشراكة أو فى إجراء العقود بدعة ولم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قراءة الفاتحة قبل البدء فى أى شيء ليست ببدعة.
وأشار الى أن قراءة الفاتحة بنية التوفيق فى الخطبة أو فى الشراكة استبشار فهى السبع المثاني وأعظم آيات القرآن الكريم حيث قالوا إن البسملة شملت أسرار القرآن والفاتحة شملت على أسرار البقرة وسورة البقرة شملت كل ما فى القرآن.
وأضاف أن كل ما فى القرآن مضمون فى فاتحة الكتاب فى البسملة، فلذلك فاتحة الكتاب قراءتها عند الخطبة ليست من البدع إذا أن كل إنسان يفعلها تباركًا واستبشارًا بقراءة كلام الله تعالى فهى ليست ببدعة إطلاقًا عند إبرام العقود".
كما وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر "يوتيوب"، مضمونه: "حكم المرأة التى ترفع صوتها على زوجها؟".
ورد عاشور قائلًا إنه يجب على المرأة أن تحترم زوجها لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" وقال (صلى الله عليه وسلم) عن الزوج "إنما هو جنتكِ وناركِ".
وأضاف أنه يجب قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا يعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها ألا يعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين.
وأشار إلى أنه لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة فى المعاملة فعلى كل واحدًا منهما أن يحترم الآخر.
فيما ورد سؤال مضمونة: هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها ؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن من مظاهر التكريم عدم وضع المصحف تحت الوسادة عند النوم، أو وضع أمتعة أو كتب فوقه، أو عمل أي شيء يعتبر "عرفًا" إهانة له فقال الله تعالى {إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون } الواقعة : 77 - 79 .
وأضافت أن العلماء أمروا بالطهارة عند مس وحمل المصحف ووضعه في مكان يليق بمكانته .
بينما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام.
وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال: "ما هى كيفية صوم كفارة اليمين؟"، أنه يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متقطعين إن لم يستطع صيامهم متصلين، فيجوز صيام مثلا يوم كل أسبوع وهكذا.
وأشار إلى أنه يقدم فى الكفارة الإطعام على الصلاة فهو أولى، ولكن الكثير من الناس يقدم على الصيام مباشرة وهو قد يكون قادرا على الإطعام.
وورد سؤال إلى الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "يراودنى دائما وسواس الموت.. فماذا أفعل؟".
وقال الدكتور عمر الوردانى، إنه لابد من معرفة هل الوسواس قهرى أم لا.. فإذا كان الوسواس قهريًا لابد من استشارة إخصائى.
وأضاف: لابد من اتباع ثلاثة أمور.. أولا: "الاستعباط" وعدم التفكير فى هذا الأمر تماما، قائلا "فالله معى لن يتركنى.. يا سيدى خد بيدى لا تتركنى لى".
ثانيا: الإكثار من ذكر الله لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب.. واجعلى لك وردا من الصلاة على النبى.
ثالثا: حاولى إشغال نفسك بحيث لا يكون لديك وقت فراغ كبير لأن وقت الفراغ هو الذى يجعلك تفكرين فى هذا الأمر.
كما ورد سؤال إلى الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "يراودنى دائما وسواس الموت.. فماذا أفعل؟".
وقال الدكتور عمر الوردانى، إنه لابد من معرفة هل الوسواس قهرى أم لا.. فإذا كان الوسواس قهريًا لابد من استشارة إخصائى.
وأضاف: لابد من اتباع ثلاثة أمور.. أولا: "الاستعباط" وعدم التفكير فى هذا الأمر تماما، قائلا "فالله معى لن يتركنى.. يا سيدى خد بيدى لا تتركنى لى".
ثانيا: الإكثار من ذكر الله لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب.. واجعلى لك وردا من الصلاة على النبى.
ثالثا: حاولى إشغال نفسك بحيث لا يكون لديك وقت فراغ كبير لأن وقت الفراغ هو الذى يجعلك تفكرين فى هذا الأمر.
كما وأفاد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، بأنه لا يجوز للمصلي أن يُغير نيته أثناء الصلاة، فمن يصلي العصر وتذكر أنه لم يصل الظهر فلا يجوز له أن يغير نيته إلى الظهر.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تغيير النية أثناء الصلاة؟»، أنه إذا غير المُصلي نيته أثناء تأدية العبادة بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها مرة أخرى، ناصحًا من يتعرض لهذا الموقف بأن يتم صلاة العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر.