لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة

ينتظر عشاق سيارات الدفع الرباعى والعلامة التجارية الاشهر عالميا مرسيدس وصول وحشها الجديد G-Class 4 × 4 موديل 2022 ، والذى تقول عنه الشركة انه يتميز بالتحسينات البصرية والميكانيكية التي تهدف إلى تعزيز اداءها على الطرق الوعرة.

واوضحت شركة مرسيدس ان السيارة G-Class 4 × 4 تربعت علي قمة طرازات G-Wagen بفضل التحسينات التى وضعت بداخلها لتظهر لنا كموديل 2022.

وها هى اول صور تجسيدية للسيارة السيارة G-Class 4 × 4 تخرج الى النور أثناء اختبارها في السويد، كنموذج اولى ومن الممكن ان يكون قابل للتعديل فيما بعد ، ولكن يوضح لنا العديد من المعلومات الرئيسية عن هذه السيارة.

وتظهر السيارة مرسيدس ان السيارة G-Class 4 × 4 ، بأقواس عجلات كبيرة، وأجزاء من رف السقف وحامل العجلة الخلفية مموهين، في حين أن الشبكة الأمامية كانت مغطاة جزئيًا.

ويعتقد خبراء السيارات أن الفئة G الجديدة 4 × 4 طورت بواسطة AMG ، لتكون طرازًا مختلفًا تمامًا عن الفئة G العادية، و سيصل الطراز الجديد بمحاور بوابة لتحسين القيادة على الطرق الوعرة مثل سابقتها، و شريط الإضاءة المثبت على السقف جزءًا من الحزمة، مما يحول الليل إلى نهار بضغطة زر.

ويطلق علي السيارة مرسيدس الجديدة العديد من الاسماء منها G63 4 × 4 في الأسواق العالمية، أو G550 4 × 4 في السوق الامريكي و G500 4 × 4 في مناطق اخري.

ويتوقع أن تظهر سيارة 2022 G-Class Squared لأول مرة قبل نهاية عام 2021 .