شاهد| رجل عنصري يعتدي على سيدة آسيوية بالضرب لتسقط مغشيا عليها

كشفت لقطات مشينة لرجل وهو يسحب سيد آسيوية على الأرض ويتركها وهي فاقدة للوعي وذلك بسبب مشادة وقعت بينهما في مخبز بمقاطعة كوينز البريطانية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهم اتهام باتريك ماتيو ، 47 عاما ، بالاعتداء والتحرش بسيدة آسيوية، يوم الخميس، ولكن السلطات المعنية أفرجت عنه في الساعة 3 صباحًا من صباح اليوم التالي ، وفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام لمنطقة كوينز .

ويوضح الفيديو المأساوي أظهر مقطع فيديو المتهم المفرج عنه ، وهي يدفع ليلي تشين يونج ، ، 52 عامًا ، إلى الأرض خارج أحد المخابز بالمنطقة المذكورة في حوالي الساعة 1.50 مساءً يوم الثلاثاء بعد مشادة كلامية.

ويبين المقطع ايضا، المتهم وهو يرمي المرأة المسكينة بشئ، قبل أن يدفعها إلى الأرض ، حيث تعرضت المرأة الآسيوية لإصابة في الرأس تتطلب تخيطها.

وقالت الضحية للشرطة حينها، اأنها كانت تقف في طابور لدخول المخبز عندما سألت الرجل عما إذا كان في الطابور ام لا.

فيما تشير وثائق المحكمة إلى أن المتهم انفعل على الضحية تشين-يونج ، ووبخهها قبل أن يمسك صندوقًا ويرميها عليها ، في ذلك الوقت ، حيث زعمت الضحية أن الجاني دفعها نحو الأرض.

واوضحت تشين يونج في أقوالها للشرطة أنها وعيها وأصيبت بجرح في جبينها، ونقلت إلى مستشفى محلي إطلاق سراحها منذ ذلك الحين.

وبالرغم من كل هذا لم يتم اتهام الجاني باي جريمة عنصرية وتفرج عنه، حيث علقت ابنة الضحية أن المتهم صراخ في امها بشكل عنصري وعنيف اكونت سيدة آسيوية.