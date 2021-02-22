ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: عمارة خاتم المرسلين تم إزالتها بطريقة أحدثت زلزالا وعرضت حياة المواطنين للخطر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:45 م
النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور
Advertisements
فريدة محمد
استنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الطريقة التي تم بها إزالة عمارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، مشيرا إلى أنه تمت إزالتها بطريقة لا تمت بأي دراسة هندسية بصلة أو الأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.

وأشار الناب إيهاب منصور فى بيان صحفى له إلى أن الأهالي أعتقدوا أن هناك زلزالا قد حدث وخرجو من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 مترا تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويا كبير، وعرضت حياة المواطنين للخطر.

ولفت النائب إلى أن عديد من المواطنين اتصلوا به يشكون مما حدث ومن إزالة هذه العمارة التي وصفوها بعمارة الزلزال، بهذا الشكل، متسائلا عن المسئول عن هذا الخطأ الذي حدث، ومطالبا بمحاسبته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بقوة 4.5 درجة .. زلزال يضرب الحدود الإيرانية التركية

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب اليونان

تحقق نقلة حضارية جديدة.. الجيزة تكثف جهود استكمال 4 محاور مرورية جديدة.. والمحافظ يكلف بالتنفيذ على أعلى مستوى

وداعا لزحمة عين شمس وجسر السويس.. 12 معلومة عن محور مسطرد بعد زيارة الرئيس

تفاصيل الجولة التفقدية للرئيس السيسي بمحور مسطرد ..فيديو

زلزال فوكوشيما الصادم.. هل يدمر اليابان بتسونامي مثل 2011؟!

ترشيحاتنا

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

بكرة فرصة من دهب.. مزاد سيارات الجمارك على 15 نوعا| جميع التفاصيل والشروط

وزارة العدل: دعاوى صحة التوقيع لم تلغ ولا علاقة لها بسند الملكية

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

بالمايو.. إطلالة جريئة لـ فيفي عبده من أمام البحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور