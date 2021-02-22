نائب: عمارة خاتم المرسلين تم إزالتها بطريقة أحدثت زلزالا وعرضت حياة المواطنين للخطر

استنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الطريقة التي تم بها إزالة عمارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، مشيرا إلى أنه تمت إزالتها بطريقة لا تمت بأي دراسة هندسية بصلة أو الأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.





وأشار الناب إيهاب منصور فى بيان صحفى له إلى أن الأهالي أعتقدوا أن هناك زلزالا قد حدث وخرجو من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 مترا تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويا كبير، وعرضت حياة المواطنين للخطر.





ولفت النائب إلى أن عديد من المواطنين اتصلوا به يشكون مما حدث ومن إزالة هذه العمارة التي وصفوها بعمارة الزلزال، بهذا الشكل، متسائلا عن المسئول عن هذا الخطأ الذي حدث، ومطالبا بمحاسبته.