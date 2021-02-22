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أخبار البلد

خطة وزارة الصحة للتعامل مع شلل الأطفال الجديد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة مواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية.

واوضحت الوزارة، انه تم إدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخز الايسر عند عمر شهرين و عمر 6 أشهر، وذلك بالإضافة إلى الجرعه الحاليه عند 4 اشهر.

ليصبح التطعيم ضد شلل الاطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.

و أخطر قطاع الطب الوقائي بالوزارة ، جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهران وستة أشهر بجرعة 0.5 سم حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر بداية من يوم الإثنين الموافق 22/2/2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يُصبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمنًا ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

وكشفت وزيرة الصحة، عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل، عقب ظهور نوع جديد منه، لافتة إلى أن النوع المنتشر حاليًا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، مضيفة أن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.
خطة وزارة الصحة للتعامل مع شلل الأطفال الجديد
خطة وزارة الصحة للتعامل مع شلل الأطفال الجديد
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