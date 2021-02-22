ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا تعرفين شيئا عن دينك .. منة عرفة ترد بقوة على متابع يكفرها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:13 م
منة عرفة
منة عرفة
Advertisements
أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة منة عرفة الى حالة من التنمر من جانب أحد متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث هاجمها ووصفها بعدد من الالفاظ غير اللائقة حيث كفرها وقال لها انك لا تعرفين شيئا عن دينك الاسلامى. 

وتسبب هذا التعليق فى حالة من الغضب من جانب منة عرفة التى نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لترد على متابعها ىالذى هاجمها بقوة شديدة. 

وقالت منة : انت لا تعرف مدى علاقتى بربى حتى تكفرنى أو تتهمنى بعدم معرفتى لدينى الاسلامى. 

واضافت منة عرفة : انا لا اهاجم اى شخص ولكن اتمنى ان يكون هناك نوعا من الخصوصية للشخصية العامة خاصة ان هذه الشخصية لا تتحدث عن فى الدين او تفتى فيه دون علم. 

واوضحت منة : اتمنى من الجميع ان لا يتهك خصوصيتى ولك كل الحق فى ان تنتقد اعمالى التى اشارك فيها واننى اتفهم هذا الامر جيدا وهى وجهات نظر فقط. 

وتشارك منة عرفة  فى مسلسل "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات. 



قالت "منة عرفة" في تصريحات صحفية، إنها تلعب دور طبيبة تدعى "لوجي" تحب بطل العمل "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، إلا أنه حب من طرف واحد.   


وتابعت، أن "يونس" لا يحبها بسبب تخصصها، موضحة: "بيقرف منها لأنها دكتورة حاجة معينة".   

على صعيد آخر، تحدثت عن كواليس المسلسل مؤكدة أنها كانت طريفة للغاية، واصفة إياها: "الشغل كان روحه حلوة، ومفيش أي طاقة سلبية". 

وعن تجربة العرض عبر منصة WATCH iT، أبدت منة عرفة تحمسها الشديد لها، مؤكدة أن السوشيال ميديا أصبحت تتميز بتأثيرها القوي، ولذلك فقد أصبح وسيلة مضمونة، معلقة: "أنا وأصحابي لما بنتفرج على حاجة بنشوفها على وتش إت وكل المنصات". 

وتدور أحداث مسلسل إسعاف يونس حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف. 

ومسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عدسات لاصقة.. منة عرفة فى إطلالة جديدة بمكياج جريء.. شاهد

بـ إطلالة جذابة.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

نورتني.. محمد أنور مع أمير كرارة من كواليس تصوير مسلسل إسعاف يونس

أمير كرارة.. باشا مصر في «إسعاف يونس»

من كواليس إسعاف يونس.. أحدث ظهور لمحمد أنور وتوتا

اتبسطت جدا بالحلقة.. محمد عبد الرحمن يهنئ محمد أنور على مسلسل إسعاف يونس

ترشيحاتنا

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا للمواطنين من طقس اليوم

حكاية فولكس "الخنفساء" خاطفة قلب أحمد الفيشاوي فى هذا الفيلم | صور

سيؤدي لطرد المستأجر.. رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم لن يحتمل أي تعديل

خروج بلا عودة.. قرارات صارمة من الملكة إليزابيث بشأن هاري وميجان

إدارة بايدن تلغي اختبار الجنسية المعلن منذ عهد ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو