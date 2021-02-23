ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن: ضحايا كورونا أكثر من قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:18 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عدد الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الشعب الأمريكي، أكثر ممن قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام. 

وأضاف بايدن، في كلمة بمناسبة تأبين وفاة 500 ألف مواطن بسبب فيروس كورونا: "يجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام". 

وأكد: "سنقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة جائحة كورونا، و أمر مفجع تخطي وفيات كورونا في أمريكا نصف مليون". 

وأشار في كلمته إلى أن: " أعرف جيدا الألم الذي يسببه فقدان الأحبة، ويجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام". 

واستطرد: "اليوم نحيي حادثا مفجعا حقًا: 500.071 قتيل. هذا هو عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في عام واحد في هذا الوباء، مقارنة بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة". 

وطالب بايدن من الشعب الأمريكي الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

بايدن: يجب توفير لقاحات كورونا للجميع بسرعة

بايدن: سنوزع 100 مليون جرعة لقاح كورونا قريبا

فور وصوله إلى واشنطن.. بايدن يوجه نصيحة للأمريكيين

بايدن يدخل البيت الأبيض وكورونا يسبقه لمكتبه.. الرئيس يتوسل للأمريكيين بإعطائه فرصة لإعادة توحيد البلاد المنقسمة

رئيس كوريا الجنوبية: نأمل في عقد اجتماع مع بايدن لبناء الصداقة والثقة

ترشيحاتنا

حفل زفاف .. أول تعليق من ابن شعبان عبد الرحيم على الصلح مع منار حمزة

أخبار التوك شو: رئيس "المناعة والحساسية" يحسم الجدل حول أمان لقاحات كورونا.. اختيار أو "صح وغلط ".. شكل ورقة امتحان سنوات النقل.. مصر للطيران تمنع تحليق 4 طائرات

أهالي عزبة أبوزيد في الشرقية يعانون من تدني الخدمات

شاهد| لقطات مثيرة لانفجار بركاني يندفع للمرة الرابعة بصقلية

رسوم تسجيل العقارات حسب مساحتها.. تعرف على الأسعار

بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور