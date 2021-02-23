بايدن: ضحايا كورونا أكثر من قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عدد الذين قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من الشعب الأمريكي، أكثر ممن قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام.





وأضاف بايدن، في كلمة بمناسبة تأبين وفاة 500 ألف مواطن بسبب فيروس كورونا: "يجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام".





وأكد: "سنقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة جائحة كورونا، و أمر مفجع تخطي وفيات كورونا في أمريكا نصف مليون".





وأشار في كلمته إلى أن: " أعرف جيدا الألم الذي يسببه فقدان الأحبة، ويجب تكريم الموتى وعدم التعامل معهم كأرقام".





واستطرد: "اليوم نحيي حادثا مفجعا حقًا: 500.071 قتيل. هذا هو عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في عام واحد في هذا الوباء، مقارنة بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة".



